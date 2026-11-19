Cam temizliğinde sprey, bez ve gazete kâğıdı uzun süredir en bilinen üçlü. Ancak bazı ev sahipleri artık daha sade bir yola dönüyor: eski bir çorap ve su. Kulağa basit gelen bu yöntemin arkasında, kumaşın yapısı ve silme tekniği gibi küçük ama önemli detaylar var. Doğru uygulandığında camlarda çizgi, tüy ve su izi kalmadan temiz bir görüntü elde edilebiliyor. İşte adım adım uygulama ve dikkat edilmesi gerekenler.