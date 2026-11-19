Cam temizliğinde sprey, bez ve gazete kâğıdı uzun süredir en bilinen üçlü. Ancak bazı ev sahipleri artık daha sade bir yola dönüyor: eski bir çorap ve su. Kulağa basit gelen bu yöntemin arkasında, kumaşın yapısı ve silme tekniği gibi küçük ama önemli detaylar var. Doğru uygulandığında camlarda çizgi, tüy ve su izi kalmadan temiz bir görüntü elde edilebiliyor. İşte adım adım uygulama ve dikkat edilmesi gerekenler.
Çorabın örgülü ve esnek yapısı, eline giydiğinde cam yüzeye düzgün temas etmesini sağlıyor. Köşelere, pervaz kenarlarına ve parmakla ulaşılması zor noktalara ulaşmak da kolaylaşıyor. Normal bez bazen katlanıp yüzeyde boşluk bırakıyor, çorap ise elin şeklini alıyor. Kullanıcıların ilgisini çeken noktalardan biri de bu pratiklik. Üstelik evde zaten olan ve başka işe yaramayan bir malzeme.
Her çorap aynı sonucu vermiyor. İnce, sıkı örgülü ve tüy bırakmayan pamuklu çoraplar en uygun seçenek olarak öne çıkıyor. Havlu dokulu, kalın veya tüylü çoraplar camda ip ve tüy bırakabiliyor. Çorabın temiz, deterjan kalıntısı içermeyen ve kuru olması da önemli. Eski ve defalarca yıkanmış çoraplar genellikle daha az tüy bıraktığı için daha rahat kullanılıyor.
Önce camdaki toz ve kuru kir kuru bir bezle alınıyor. Ardından çorap hafifçe nemlendiriliyor. Burada ölçü önemli: Çorap ıslak değil, yalnızca nemli olmalı. Cam, yukarıdan aşağıya doğru silinerek ilerleniyor. Son aşamada kuru ve temiz bir çorapla ya da bezle yüzey bir kez daha geçilince parlaklık artıyor. Bu iki aşamalı silme, izlerin oluşmasını azaltan en önemli detay olarak görülüyor.
Camda iz kalmasının en büyük sebeplerinden biri fazla su ve yanlış zamanda silmek. Güneş doğrudan cama vurduğunda su hızla kuruyor ve çizgi bırakıyor. Bu yüzden bulutlu bir günde ya da camın gölgede olduğu saatlerde temizlik yapmak daha iyi sonuç veriyor. Silme yönünü tek düze tutmak da önemli. Bir seferinde yatay, bir seferinde dikey silmek iz oluşumunu artırabiliyor.
Şehirden şehire değişen su sertliği, camlarda beyaz kireç lekeleri oluşmasına neden olabiliyor. Kireçli suyun yoğun olduğu bölgelerde ılık suya birkaç damla beyaz sirke eklenmesi öneriliyor. Sirke, kireç tabakasının çözülmesine yardımcı oluyor. Ancak karışımın çok yoğun olmaması ve kullanımdan sonra yüzeyin temiz suyla geçilmesi gerekiyor. Çerçeve, silikon ve ahşap kısımlarla uzun süre temas ettirilmemesi de dikkat edilecek bir diğer nokta.
Dürüst olmak gerekirse, hayır. Hafif toz, parmak izi ve günlük kirlenmelerde yöntem oldukça işe yarıyor. Ancak yoğun yağ lekesi, mutfak camındaki buhar yağı, sigara tortusu veya yıllardır birikmiş kir için tek başına su yeterli olmayabiliyor. Bu gibi durumlarda önce hafif sabunlu su kullanılıp ardından çorapla durulama ve kurulama yapılabiliyor. Yöntem tamamen sprey ihtiyacını ortadan kaldırmıyor ama günlük bakımda önemli bir alternatif sunuyor.
Yüksek katlardaki camları dışarıdan silerken pencereden sarkmamak, mümkünse iç yüzeyden ya da uzatma çubuklu aparatlarla çalışmak gerekiyor. Balkon camlarında ve çocuk güvenliğinin önemli olduğu alanlarda temizlik sırasında dikkatli olunmalı. Çorap kullanımı sırasında bileziği ve yüzük gibi aksesuarlar çıkarılırsa cama çizik riski azalıyor. Kullanılan çorabı her temizlikten sonra yıkayıp kurutmak da bir sonraki kullanımda iz bırakmasını önlüyor.
Sonuç olarak eski çorap yöntemi, sprey harcamadan hızlı ve pratik bir cam temizliği isteyenler için ilgi çekici bir seçenek. Doğru çorap, ölçülü nem ve iki aşamalı silme ile günlük camlar için tatmin edici sonuçlar alınabiliyor.