Çamaşır makineniz kötü mü kokuyor? İçine sadece bir kapak dökün, çıkan siyah suya inanamayacaksınız

Çamaşır makineleri evimizin en büyük temizlik neferleri olsa da aslında evdeki en büyük bakteri ve küf yuvalarından biridir. Sürekli nemli kalan kazan içi, lastik araları ve düşük sıcaklıkta (30-40 derece) yapılan yıkamalar; zamanla makinenin içinde siyah küflerin ve kötü kokulu bakterilerin üremesine neden olur. Sonuç olarak, makineden tertemiz çıkmasını beklediğiniz çamaşırlarınız, rutubetli ve ağır bir kokuyla çıkar.
Tıraş köpüğüyle ayna silmek veya bulaşık tabletiyle koltuk silmek gibi kulağa ilk başta tuhaf gelse de ağız gargarasının çamaşır makinesindeki etkisi tamamen kimyasal bir mantığa dayanıyor.
Ağız gargaraları; diş etlerindeki ve ağız içindeki inatçı bakterileri, mantarları ve kötü kokuya neden olan plakları yok etmek üzere formüle edilmiş güçlü antiseptik ürünlerdir.
Ağzınızdaki bakterileri saniyeler içinde öldüren bu sıvı, makinenizin kazanında ve görünmeyen su borularında biriken küf ve bakterilere karşı da tam bir "yok edici" görevi görür.
Üstelik sirke gibi asidik, keskin bir koku bırakmak yerine, içerdiği nane özleri sayesinde makinenizin içinin haftalarca ferah ve temiz kokmasını sağlar.
Bu şaşırtıcı hileyi uygulamak son derece basittir. Üstelik makinenizin lastiklerinde biriken kirden tek seferde kurtulabilirsiniz:
Makineyi Boşaltın: Makinenizin içinde kesinlikle çamaşır olmamalıdır. Bu işlemi sadece makineyi temizlemek için, boşken yapmalısınız.
Yarım Çay Bardağı (veya 2 Kapak) Ekleyin: Evinizde bulunan, tercihen nane aromalı ve renksiz (veya açık mavi) ağız gargarasından yarım çay bardağı kadarını doğrudan çamaşır makinesinin kazanına veya sıvı deterjan gözüne dökün. (İpucu: Şekersiz gargaralar tercih edilmelidir).
Sıcak Programda Çalıştırın: Makinenizi 60 veya 90 derecelik kısa bir programda (ön yıkamasız) çalıştırın.
Sıcak suyla birleşen antiseptik gargara köpürerek makinenin tüm deliklerine nüfuz edecek. Yıkama sırasında makinenin camından içeri baktığınızda, görünmeyen borulardan ve lastik aralarından sökülüp gelen o bulanık, grimsi-siyah suyu kendi gözlerinizle göreceksiniz!