Çamaşır makineniz kötü mü kokuyor? İçine sadece bir kapak dökün, çıkan siyah suya inanamayacaksınız

Çamaşır makineleri evimizin en büyük temizlik neferleri olsa da aslında evdeki en büyük bakteri ve küf yuvalarından biridir. Sürekli nemli kalan kazan içi, lastik araları ve düşük sıcaklıkta (30-40 derece) yapılan yıkamalar; zamanla makinenin içinde siyah küflerin ve kötü kokulu bakterilerin üremesine neden olur. Sonuç olarak, makineden tertemiz çıkmasını beklediğiniz çamaşırlarınız, rutubetli ve ağır bir kokuyla çıkar.