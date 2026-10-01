Çamaşır makinenizi temizleseniz de kötü koku gitmiyor mu? İşte herkesin gözden kaçırdığı o gizli bölme

Evimizde en çok değer verdiğimiz ve sürekli temiz tutmaya çalıştığımız eşyaların başında çamaşır makineleri gelir. Her yıkamadan sonra kapağını açık bırakır, lastiklerin arasındaki suyu siler, hatta düzenli olarak kazan temizleme deterjanları kullanırız. Ancak tüm bunlara rağmen makineden yayılan o ekşi, rutubetli ve ağır kokuyu bir türlü engelleyemeyiz. Hatta bu koku zamanla yıkanan temiz kıyafetlerimize bile sinmeye başlar.