Çamaşır makinenizi temizleseniz de kötü koku gitmiyor mu? İşte herkesin gözden kaçırdığı o gizli bölme

Evimizde en çok değer verdiğimiz ve sürekli temiz tutmaya çalıştığımız eşyaların başında çamaşır makineleri gelir. Her yıkamadan sonra kapağını açık bırakır, lastiklerin arasındaki suyu siler, hatta düzenli olarak kazan temizleme deterjanları kullanırız. Ancak tüm bunlara rağmen makineden yayılan o ekşi, rutubetli ve ağır kokuyu bir türlü engelleyemeyiz. Hatta bu koku zamanla yıkanan temiz kıyafetlerimize bile sinmeye başlar.
Temizlik ve çamaşır bakım uzmanlarına göre, bu bitmek bilmeyen kötü kokunun ardında makinenin kazanında ya da kapağında değil; göz önünde olmayan ve çoğu insanın varlığını bile bilmediği çok gizli bir nokta yatıyor: Tahliye Pompası Filtresi!
Ancak bu bölme düzenli temizlenmediğinde içinde kalan nem, saç telleri ve deterjan artıkları birleşerek "biyofilm" adı verilen sümüksü, bakteri dolu bir tabaka oluşturuyor.
Daha da kötüsü, tıkanmış bir filtre makinenin kirli suyu tam olarak boşaltmasını engelliyor. Geride kalan bu bakteri dolu kirli su, bir sonraki yıkamada çamaşırlarınızı durulamak için kullanılıyor ve o iğrenç koku doğrudan kıyafetlerinize işliyor.
Temizlik uzmanlarına göre bunun en büyük nedeni, filtrenin "gözden ırak" olması. Önden yüklemeli makinelerin sağ alt köşesinde, genellikle makinenin gövdesiyle aynı renkte olan ve sanki oraya ait, açılmaz bir parçaymış gibi duran küçük bir kapak bulunur. Üstten yüklemeli makinelerde ise bu filtre genellikle tamburun içinde veya arka kısımdadır. Çoğu kullanıcı bu kapağın açılabileceğini dahi düşünmez.
Peki, makinenizi bu bakterilerden ve kötü kokulardan arındırmak için ne yapmalısınız? Uzmanların tavsiyesi, bu işlemi ayda bir kez yapmanız yönünde (evcil hayvanınız varsa daha sık). İşte adım adım filtre temizliği:
1.Güvenliği Sağlayın ve Hazırlık Yapın: Makine fişten çekilmiş olmalıdır.
Sıcak bir yıkama yaptıysanız makinenin soğumasını bekleyin. Makineyi kapatıp fişini çekin. Filtre sağ alt köşedeyse (önden yüklemeli makinelerde), kapağı açtığınızda bir miktar su akacağı için yere eski bir havlu ve sığ bir tepsi yerleştirin.
2.Filtreyi Çıkarın ve Boşaltın:
Küçük erişim kapağını açın ve içindeki yuvarlak filtre kapağını yavaşça sola doğru çevirerek çıkarın. Bu sırada akan suyu tepsiye hapsedin. Çıkardığınız filtrenin üzerindeki saç, tiftik ve bozuk para gibi kalıntıları doğrudan çöpe atın.
3.Sıcak Su ve Fırça ile Temizleyin:
Filtreyi lavaboda ılık suyla iyice durulayın. Üzerinde sümüksü veya sertleşmiş kirler varsa, yumuşak eski bir diş fırçası ve bir damla bulaşık deterjanı yardımıyla nazikçe fırçalayarak tüm biyofilm tabakasını yok edin.
4.Yuvayı Silin ve Filtreyi Takın:
Filtreyi çıkardığınız makinedeki yuvayı temiz, hafif nemli bir mikrofiber bezle iyice silerek içerde kalan kirleri alın. Filtreyi yerine oturtup sağa doğru çevirerek sıkıca kapatın. Herhangi bir sızıntı olup olmadığını kontrol etmek için kısa bir durulama programı çalıştırın.