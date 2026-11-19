Çamaşır makinesi sürekli suyla çalıştığı için içinin her yıkamada kendiliğinden temizlendiği düşünülebiliyor. Ancak bazı bölümlerde kalan su, kir ve deterjan artıkları zamanla birikerek istenmeyen kokulara neden olabiliyor.
Özellikle yeterince kurumayan kapak lastiği ve deterjan çekmecesi, küf oluşumuna elverişli bir ortam haline gelebiliyor.
Çamaşır makinesinin kapağını çevreleyen kauçuk conta, suyun dışarı sızmasını engelliyor. Ancak bu parçanın içe doğru kıvrılan bölümlerinde yıkama sonrasında su damlacıkları, saç ve kumaş lifleri kalabiliyor.
Makinenin temizliği sırasında yalnızca tamburu silmek bu nedenle yeterli olmayabilir. Lastiğin kıvrımlarının da düzenli olarak kontrol edilmesi ve biriken kalıntıların yumuşak bir bezle alınması gerekiyor.
Çamaşırları çıkardıktan sonra makinenin kapağını hemen kapatmak oldukça yaygın bir alışkanlık. Ancak içeride kalan nemin uzaklaşabilmesi için tamburun ve kapak çevresinin hava alması gerekiyor.
Yıkama tamamlandığında kapak lastiğinin nemli bölgelerini kuru bir bezle silmek ve kapağı bir süre aralık bırakmak, makinenin kurumasına yardımcı olabiliyor. Küçük çocukların ve evcil hayvanların bulunduğu evlerde ise açık makineye erişimin güvenli biçimde engellenmesi önemli.
Makinenin en fazla ihmal edilen bölümlerinden biri deterjan çekmecesi. Her yıkamada suyla temas eden bu haznede zamanla yumuşatıcı kalıntıları, deterjan birikintileri ve nem oluşabiliyor.
Çekmeceyi kullanım kılavuzunda gösterildiği şekilde çıkarıp ılık suyla temizlemek, kalıntıların uzaklaştırılmasını kolaylaştırıyor. Temizliğin ardından tamamen kurumasını sağlamak da bakımın önemli bir parçası.
Yıkama bittikten sonra çamaşırları makinede unutmak, özellikle yoğun günlerde sık yaşanan bir durum. Ancak ıslak kıyafetlerin kapalı tamburda uzun süre beklemesi hem kumaşlarda hem de makinenin içinde istenmeyen kokuların oluşmasına zemin hazırlayabiliyor.
Bu nedenle program sona erdiğinde çamaşırları mümkün olduğunca kısa sürede çıkarmak gerekiyor. Ardından tamburun hava almasına izin vermek, içeride kalan ıslaklığın azalmasına yardımcı oluyor.
Çamaşırların daha temiz olması için önerilenden fazla deterjan eklemek, sanılanın aksine makine bakımını zorlaştırabiliyor. Tamamen durulanmayan deterjan ve yumuşatıcı kalıntıları zamanla çekmeceye, kapak çevresine ve tamburun bazı bölümlerine yapışabiliyor.
Kullanılacak ürün miktarını çamaşırın yüküne, kirlilik durumuna ve ürünün üzerindeki talimatlara göre ayarlamak gerekiyor. Böylece gereksiz kalıntı birikiminin önüne geçilmesine yardımcı olunabiliyor.
Enerji tasarrufu için düşük sıcaklıktaki programlar sıkça tercih ediliyor. Ancak makine sürekli düşük sıcaklıkta çalıştırıldığında bazı deterjan ve kir kalıntılarının zaman içinde birikmesi mümkün.
Bu nedenle yalnızca günlük yıkama programlarına güvenmek yerine makinenin bakım talimatlarını da uygulamak gerekiyor. Üreticinin önerdiği periyodik tambur temizliği, biriken kalıntıların azaltılmasına yardımcı olabiliyor.
Pek çok yeni nesil çamaşır makinesinde tambur temizliği için özel bir program bulunuyor. Bu program, makinenin içine çamaşır koymadan çalıştırılarak iç bölümde biriken kir ve deterjan artıklarının temizlenmesine yardımcı oluyor.
Temizlik programının ne sıklıkla çalıştırılması gerektiği ise makinenin modeline göre değişebiliyor. Kullanım kılavuzunda belirtilen bakım aralıklarına ve uygun temizlik ürünlerine dikkat edilmesi gerekiyor.
Çamaşır makinesinin alt bölümünde bulunan tahliye filtresi, yıkama sırasında ortaya çıkan bazı lifleri ve küçük yabancı maddeleri tutabiliyor. Zamanla burada biriken kalıntılar suyun tahliyesini zorlaştırıp kötü koku sorununa katkıda bulunuyor.
Filtre temizliği yapılırken makinenin kullanım kılavuzundaki adımlar izlemelisiniz. Özellikle içeride sıcak su kalmış olabileceğinden cihaz güvenli duruma getirilmeden filtre açılmamalı.
Kapak lastiğinde koyu renkli lekeler veya kalıcı bir koku fark edildiğinde öncelikle sorunun bulunduğu bölge kontrol etmelisiniz. Üreticinin önerdiği temizlik yöntemiyle kalıntılar giderilmeli ve işlem sonrasında yüzey iyice kurulanmalı.
İnternette sıkça önerilen sirke ve karbonat gibi karışımlar her makine için uygun olmayabiliyor. Bazı üreticiler, sirkenin kauçuk parçalara zamanla zarar verebileceği konusunda uyarıyor. Temizlik sonrasında küf ve kötü koku devam ediyorsa conta değişimi veya teknik servis desteği gerekebiliyor.