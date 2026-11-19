Fazla deterjan kullanmak daha iyi temizlik anlamına gelmiyor

Çamaşırların daha temiz olması için önerilenden fazla deterjan eklemek, sanılanın aksine makine bakımını zorlaştırabiliyor. Tamamen durulanmayan deterjan ve yumuşatıcı kalıntıları zamanla çekmeceye, kapak çevresine ve tamburun bazı bölümlerine yapışabiliyor.

Kullanılacak ürün miktarını çamaşırın yüküne, kirlilik durumuna ve ürünün üzerindeki talimatlara göre ayarlamak gerekiyor. Böylece gereksiz kalıntı birikiminin önüne geçilmesine yardımcı olunabiliyor.