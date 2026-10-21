Çamaşır makinesindeki gizli özellik: O 2 tuşa aynı anda basın!

Çamaşır makineleri zamanla deterjan kalıntıları, kireç, kir ve nemin etkisiyle kötü kokular yaymaya veya performans kaybı yaşamaya başlayabilir. Birçok kullanıcı makinenin iç aksamını temizlemek için pahalı kimyasallara veya uzun uğraşlara başvursa da, modern cihazların birçoğu aslında kendi kendini temizleme yeteneğine sahip.
Makinenin tamburunda kir, küf ve kötü koku birikmesini önleyen bu özelliği düzenli kullanmak, cihazın iyi durumunu korumanın ve ömrünü uzatmanın en pratik yolu olarak öne çıkıyor.
Çamaşır makinenizin kendi kendini temizleme programını başlatmak son derece basittir:
Önemli Not: Bu programı çalıştırırken makineye kesinlikle deterjan veya temizlik malzemesi eklemenize gerek yoktur. Makine, tamburdaki tüm kir ve toz kalıntılarını tamamen kendi kendine temizleyecektir.
Uzmanlar, makinenizin kendi kendine çalışan kapalı bir kara kutu olmadığını ve tıpkı diğer karmaşık cihazlar gibi düzenli bakıma ihtiyaç duyduğunu vurguluyor. Gerekli özen gösterilmediğinde ufak ihmaller, binlerce liralık onarım ve parça değişimi masraflarına dönüşebiliyor. İşte makinenizi koruyacak diğer önlemler:
Havalandırma ve Kurutma: Her yıkamadan sonra nem birikmesini ve kötü kokuları önlemek için tamburun içini ve kapağın etrafındaki kauçuk lastiği (contayı) iyice kurulayın ve kapağı bir süre açık bırakın.
Düzenli Filtre Temizliği: Olası tıkanmaları ve cihaz arızalarını önlemek için su tahliye hortumunu ve alt kısımdaki pompa filtresini belirli aralıklarla temizleyin.