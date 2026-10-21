Çamaşır makinesindeki gizli özellik: O 2 tuşa aynı anda basın!

Çamaşır makineleri zamanla deterjan kalıntıları, kireç, kir ve nemin etkisiyle kötü kokular yaymaya veya performans kaybı yaşamaya başlayabilir. Birçok kullanıcı makinenin iç aksamını temizlemek için pahalı kimyasallara veya uzun uğraşlara başvursa da, modern cihazların birçoğu aslında kendi kendini temizleme yeteneğine sahip.