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Giriş Tarihi: 21.10.2026 09:35

Çamaşır makinesindeki gizli özellik: O 2 tuşa aynı anda basın!

Modern çamaşır makinelerinin birçoğunda, cihazın ömrünü uzatan ve iç aksamı tertemiz yapan gizli bir "kendi kendini temizleme" özelliği bulunuyor. Çoğu kullanıcının haberdar olmadığı bu hayat kurtarıcı fonksiyonu devreye sokmak için kontrol panelindeki 2 tuşa aynı anda basmanız yeterli.

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HİLAL AYTAÇ Yaşam
Çamaşır makinesindeki gizli özellik: O 2 tuşa aynı anda basın!
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Çamaşır makineleri zamanla deterjan kalıntıları, kireç, kir ve nemin etkisiyle kötü kokular yaymaya veya performans kaybı yaşamaya başlayabilir. Birçok kullanıcı makinenin iç aksamını temizlemek için pahalı kimyasallara veya uzun uğraşlara başvursa da, modern cihazların birçoğu aslında kendi kendini temizleme yeteneğine sahip.

Çamaşır makinesindeki gizli özellik: O 2 tuşa aynı anda basın!

Makinenin tamburunda kir, küf ve kötü koku birikmesini önleyen bu özelliği düzenli kullanmak, cihazın iyi durumunu korumanın ve ömrünü uzatmanın en pratik yolu olarak öne çıkıyor.

Çamaşır makinesindeki gizli özellik: O 2 tuşa aynı anda basın!

ÖZELLİK NASIL AKTİF EDİLİR?

Çamaşır makinenizin kendi kendini temizleme programını başlatmak son derece basittir:

  • Kontrol panelinde, genellikle aralarında bir parantez veya yıldız işareti bulunan "Yoğun Yıkama" ve "Kırışıklık Önleme" (veya benzeri iki fonksiyon) tuşlarını bulun.
  • Bu iki tuşa aynı anda basın ve yaklaşık 2-3 saniye boyunca basılı tutun.
  • Ekranda "Tambur Temizleme" modunun belirdiğini göreceksiniz. Ardından sadece "Başlat" (Start) tuşuna basarak süreci başlatın.
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Çamaşır makinesindeki gizli özellik: O 2 tuşa aynı anda basın!

Önemli Not: Bu programı çalıştırırken makineye kesinlikle deterjan veya temizlik malzemesi eklemenize gerek yoktur. Makine, tamburdaki tüm kir ve toz kalıntılarını tamamen kendi kendine temizleyecektir.

Çamaşır makinesindeki gizli özellik: O 2 tuşa aynı anda basın!

MAKİNENİZİN ÖMRÜNÜ UZATACAK 3 ALTIN KURAL

Uzmanlar, makinenizin kendi kendine çalışan kapalı bir kara kutu olmadığını ve tıpkı diğer karmaşık cihazlar gibi düzenli bakıma ihtiyaç duyduğunu vurguluyor. Gerekli özen gösterilmediğinde ufak ihmaller, binlerce liralık onarım ve parça değişimi masraflarına dönüşebiliyor. İşte makinenizi koruyacak diğer önlemler:

Çamaşır makinesindeki gizli özellik: O 2 tuşa aynı anda basın!

Havalandırma ve Kurutma: Her yıkamadan sonra nem birikmesini ve kötü kokuları önlemek için tamburun içini ve kapağın etrafındaki kauçuk lastiği (contayı) iyice kurulayın ve kapağı bir süre açık bırakın.

Çamaşır makinesindeki gizli özellik: O 2 tuşa aynı anda basın!

Düzenli Filtre Temizliği: Olası tıkanmaları ve cihaz arızalarını önlemek için su tahliye hortumunu ve alt kısımdaki pompa filtresini belirli aralıklarla temizleyin.

Çamaşır makinesindeki gizli özellik: O 2 tuşa aynı anda basın!

Doğru Dozajlama: Gereğinden fazla deterjan kullanmaktan kaçının. Fazla deterjan iç aksamlarda birikerek zamanla makinenin kirlenmesine, parçaların tıkanmasına ve cihazın bozulmasına yol açar.

Haber Girişi Hilal Aytaç - Editör

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Çamaşır makinesindeki gizli özellik: O 2 tuşa aynı anda basın!
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