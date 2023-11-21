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Giriş Tarihi: 21.11.2023 09:44 Son Güncelleme: 21.11.2023 10:27

Çamaşır makinesinden cephanelik çıktı

Adana’da ruhsatsız silah avına çıkan polis, bir şüphelinin evindeki çamaşır makinesinin içinden 1 adet makineli tüfek ele geçirdi. Ev sahibi zanlı “Kimin koyduğunu bilmiyorum” diye kendini savundu.

Ziya RAMOĞLU Ziya RAMOĞLU
Çamaşır makinesinden cephanelik çıktı

Adana'da iki grup arasında çıkan silahlı çatışmada şans eseri ölen ya da yaralanan olmadı. Polis, vatandaşların canlarını hiçe sayan magandaları yakalamak için "Huzurunuz, gururumuzdur" sloganıyla operasyon başlattı. Baskınlarda Hasan Y.'nin evindeki çamaşır makinesinde 1 adet makineli tüfek (UZİ) ele geçirdi. Evde yapılan aramada 1 ruhsatsız tabanca, 1 av tüfeği ile çelik yelek ile silahlara ait çok sayıda mermi de ele geçirildi. Hasan Y., sorgusunda silahların kendisine ait olmadığını, çamaşır makinesine kimin koyduğunu bilmediğini öne sürdü. 5'i kurusıkı 58 ruhsatsız tabanca, 10 ruhsatsız av tüfeğinin ele geçirildiği denetimlerde gözaltına alınan 14 şüpheli tutuklandı, Hasan Y.'nin de aralarında bulunduğu 8 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

MAGANDALAR ÇATIŞTI

Olay, 11 Kasım'da Seyhan ilçesi Onur Mahallesi'nde meydana geldi. Husumetli iki grup, sokakta karşılaşınca birbirlerine silahlarla ateş açtı. Şans eseri kimsenin yaralanmadığı olay, kısa süre sonra son buldu. Mahallelinin ihbarıyla Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüphelilerin yakalanması operasyon düzenledi. Hasan Y.'nin evine baskın yapan polis, çamaşır makinesine gizlenmiş 1 adet makineli tüfek ele geçirildi. Evde devam edilen aramada 1 ruhsatsız tabanca, 1 av tüfeği ile çelik yelek ve silahlara ait çok sayıda mermi ele geçirdi.

"KİMİN KOYDUĞUNU BİLMİYORUM"

Gözaltına alınan şüpheli Hasan Y., sorgusunda silahların kendisine ait olmadığını, çamaşır makinesine kimin koyduğunu bilmediğini öne sürdü. Öte yandan ekipler, "Huzurunuz, gururumuzdur" sloganıyla yola çıkarak ilçedeki ruhsatsız silah yakalamaları ve suçla mücadele kapsamında çok sayıda adrese baskın yapıp, cadde ve sokaklarda uygulamalar yaptı. Denetimlerde 5'i kurusıkı 58 ruhsatsız tabanca, 10 ruhsatsız av tüfeği ile bu silahlara ait bin 651 fişek, 480 uyuşturucu hap ele geçirdi.

SON ADRESLERİ CEZAEVİ

Operasyonlar kapsamında gözaltına alınan 14 şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı, Hasan Y.'nin de aralarında bulunduğu 8 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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Çamaşır makinesinden cephanelik çıktı
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