Çamaşır makinesinin ömrünü uzatan küçük sır! Hem temizliyor hem tasarruf sağlıyor

Düzenli olarak temizlenen bir conta, hem makinenin hijyenini korumaya yardımcı oluyor hem de lastiğin durumunu kontrol etmeyi kolaylaştırıyor. Üstelik bunun için pahalı temizlik ürünleri almak gerekmeyebiliyor. Doğru temizlik yöntemi ve birkaç basit alışkanlıkla çamaşır makinesinin bakımını daha kolay hale getirmek mümkün.