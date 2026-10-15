Çamaşırlarınız yıkandıktan sonra neden güzel kokmuyor? Sebebi deterjan olmayabilir

Çamaşırların yıkandıktan sonra ferah kokması için yalnızca kaliteli deterjan kullanmak yeterli olmayabilir. Çamaşır makinesinin temizliği, doğru yıkama programı, deterjan miktarı ve çamaşırların makinede ne kadar bekletildiği de kokuyu doğrudan etkileyebilir. Bazı küçük alışkanlıklar çamaşırların kötü kokmasına neden olurken doğru uygulamalar temiz ve ferah kokunun daha uzun süre korunmasına yardımcı olabilir.