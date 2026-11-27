Makineden çıkan kıyafetlerin üzerindeki peçeteleri hemen sirkelemeye çalışıyorsanız bir kez daha düşünün. Çünkü ıslak peçete parçaları dağıldıkça kumaşa yapışıyor. Temizlik uzmanları bu yüzden önce çamaşırların kurumasını öneriyor.
Siyah pantolonunuzun ya da tişörtünüzün üzeri hala beyaz noktalarla doluysa tüy toplama rulosu yardımınıza yetişebilir. Yapışkan yüzeyi kumaşın üzerinde gezdirerek peçete kalıntılarını toplayabilirsiniz. Rulo doldukça yapışkan tabakayı değiştirmeyi unutmayın.
Evde tüy toplama rulosu yok diye temizliği yarım bırakmanıza gerek yok. Koli bandını yapışkan tarafı dışarıda kalacak şekilde elinize sarın ve peçeteli bölgelere hafifçe dokundurun. Küçük kağıt parçaları banda tutunarak kumaştan ayrılabilir.
Havlu, polar veya kot pantolonun arasına sıkışan peçete kırıntıları bir türlü çıkmıyor mu? İşte burada yumuşak kıllı bir fırça devreye giriyor. Kumaşın üzerinde tek yöne doğru, bastırmadan yapılan hafif fırça darbeleri kağıt parçalarını gevşetebiliyor. Ancak kumaşı hırpalamamak için sert hareketlerden kaçınmak gerekiyor.
Peçete parçalarını büyük ölçüde temizlediniz ama kıyafetlerin üzerinde hala küçük beyaz peçete tanecikleri mi var? Kurutma makinesinin ısı vermeyen hava programı bu aşamada işe yarayabilir. Kurutma toplarıyla birlikte yapılan işlem, kalan parçacıkların kumaştan ayrılmasına yardımcı olabiliyor.
Kurutma makinesinden çıkan kıyafetleri hemen katlayıp dolaba yerleştirmeyin. Özellikle ceplerin içini, dikiş yerlerini ve kumaşın katlanan bölümlerini kontrol edin. Çünkü gözden kaçan peçete kırıntıları bu noktalarda saklanabiliyor. Gerekirse kalan parçaları rulo yardımıyla bir kez daha toplayabilirsiniz.
Peçete kalıntılarından kurtulmak için her zaman ikinci kez makine çalıştırmanız gerekmiyor. Kıyafetlerin üzerinde beyaz parçalar kalmadıysa temizlik burada bitebilir. Ancak kumaşa işlemiş kağıt parçaları hala duruyorsa kısa programda yeniden yıkamayı deneyebilirsiniz.
Peçetenin dağıldığı tek yer kıyafetleriniz olmayabilir! Küçük kağıt parçaları makinenin tamburuna ve kapak lastiğinin kıvrımlarına da yerleşebiliyor. Yeni çamaşırları atmadan önce bu alanları nemli mikrofiber bezle temizleyin. Makinenizde tüy filtresi bulunuyorsa kullanım kılavuzuna uygun şekilde kontrol etmeyi de unutmayın.