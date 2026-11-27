PEÇETE PARÇALARINI YUMUŞAK KILLI FIRÇAYLA ÇIKARIN!

Havlu, polar veya kot pantolonun arasına sıkışan peçete kırıntıları bir türlü çıkmıyor mu? İşte burada yumuşak kıllı bir fırça devreye giriyor. Kumaşın üzerinde tek yöne doğru, bastırmadan yapılan hafif fırça darbeleri kağıt parçalarını gevşetebiliyor. Ancak kumaşı hırpalamamak için sert hareketlerden kaçınmak gerekiyor.