Camcıyı vahşice katlettii! İfadesi kan dondurdu: Bunu anlayınca bıçağı şortuma sakladım...

ANTALYA'DA YAKALANDI
Olaya ilişkin çalışma başlatan Bodrum İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, 50 saatlik kamera kaydı ile Yıldız'ın telefon görüşmelerini inceledi. Ekipler, Yıldız'ın yanında Devran Hasan D.'nin çalıştığını tespit etti. Polis, Antalya'ya gittiğini belirlediği Devran Hasan D.'yi düzenlenen operasyonla saklandığı evde suç aleti bıçakla yakaladı.
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Devran Hasan D.'nin kaçmasına yardım ettiği tespit edilen E. B., A.Y., K.K.Y., Y.A., M.C.M. ve H.Ç. de operasyonla gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan Devran Hasan D. ile 6 şüpheli önceki gün adliyeye sevk edildi. Devran Hasan D. ilk ifadesinde, kendisini taciz ettiğini ileri sürdüğü Yıldız'ı maket bıçağıyla öldürdüğünü söyledi. Şüphelilerden Devran Hasan D. çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, diğer 6 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
'MUTFAKTAN ALDIĞIM BIÇAĞI ŞORTUMA SAKLADIM'
Olayın ardından tutuklanan Devran Hasan D.'nin savcılıkta verdiği ifadede, "Antalya'dayken sosyal medyadan iş aradığımı duyurdum. Alaaddin Yıldız, Bodrum'da iş ve iş yerinde kalacak yer imkanı sağlayacağını söyledi. 13 Mart'ta Bodrum'a gittim. İşin 3'üncü gününde yerden bir şey almak için eğilince taciz etti. Tepki gösterince böyle bir amacı olmadığını söyleyip, özür diledi. Diğer tavırları normal olduğundan şaka yaptığını düşündüm. Olay günü ise birkaç işe gidip, iş yerine döndük. Odamda dinlenirken kapıdan ses geldi.
"AYAĞA KALKINCA..."
Alaaddin Yıldız'ın geldiğini gördüm. Elindeki bez çantayı masaya koydu. İçerisinde cinsel içerikli ürünler vardı. Ayağa kalkınca boynumdan öpmeye ve sarılmaya çalıştı. İttirip, tuvalete gitmem gerektiğini söyledim. Döndüğümde yatağıma uzandığını gördüm, içeriye girerken kapıyı kilitlediğini duymuştum. Kapıdan anahtarı aldığını da görünce dışarıya çıkamayacağımı anlayıp, mutfaktan bıçak aldım. Şortuma saklayıp, odaya döndüm. Cinsel içerikli hareketler yapan Yıldız, beni de yatağa çağırdı.
Yıldız'ı önce boynundan bıçakladım, kalkıp üzerime doğru gelmeye başladı, bu kez bıçağı göğsüne sapladım. Yere düştü. Odadan çıktım, iş yerinde yaklaşık 1 saat oturduktan sonra bıçağı fırlatıp, çıktım" dedi.