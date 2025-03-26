Camcıyı vahşice katlettii! İfadesi kan dondurdu: Bunu anlayınca bıçağı şortuma sakladım...

'MUTFAKTAN ALDIĞIM BIÇAĞI ŞORTUMA SAKLADIM'

Olayın ardından tutuklanan Devran Hasan D.'nin savcılıkta verdiği ifadede, "Antalya'dayken sosyal medyadan iş aradığımı duyurdum. Alaaddin Yıldız, Bodrum'da iş ve iş yerinde kalacak yer imkanı sağlayacağını söyledi. 13 Mart'ta Bodrum'a gittim. İşin 3'üncü gününde yerden bir şey almak için eğilince taciz etti. Tepki gösterince böyle bir amacı olmadığını söyleyip, özür diledi. Diğer tavırları normal olduğundan şaka yaptığını düşündüm. Olay günü ise birkaç işe gidip, iş yerine döndük. Odamda dinlenirken kapıdan ses geldi.