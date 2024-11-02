Cami bahçesinde ateş açmıştı… Üsküdar’da yakalandı

İstanbul'un Fatih İlçesi Atikali Mahallesi'nde bulunan Cami bahçesinden silahla havaya ateş açan ve kaçan kişi yakalanarak gözaltına alındı. M.Ş.Ö. isimli kişinin silahla havaya ateş açtıktan sonra bir araca binerek olay yerinden uzaklaştığı tespit edildi. Üsküdar İlçesi İnkılap Mahallesi'nde yakalanan şüphelinin üzerinde suç unsuru silah, bir şarjör ve yedi mermi ele geçirildi.

Şüpheli yapılan sorgulamasında Cami imamı ile aralarında sözde alacak verecek olduğu gerekçesiyle havaya ateş açtığını söyledi. Şüphelinin "6136 Sayılı Ateşli Silahlar Kanunu'na Muhalefet" ve "Genel Güvenliği Kasten Tehlikeye Düşürme" suçlarından adliyeye sevk edileceği ifade edildi.