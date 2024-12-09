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Giriş Tarihi: 9.12.2024 22:30 Son Güncelleme: 9.12.2024 22:40

Cami bahçesinde ölü bulundu

Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde sokakta yaşayan İsmail Şorabay (49), cami avlusunda ölü bulundu.

Erdoğan ÖZTÜRK Erdoğan ÖZTÜRK
Cami bahçesinde ölü bulundu

Olay, saat 17.00 sıralarında Muratpaşa ilçesi Dutlubahçe Mahallesi, Gazi Bulvarı üzerinde yer alan Fatih Sultan Mehmet Camii avlusunda meydana geldi.

Bankların yanında hareketsiz yatan kişiyi gören cami imamı, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede gelen sağlık ekibi, bankların yanında duvar dibinde hareketsiz yatan kişinin hayatını kaybettiğini belirledi.

Üzerinden kimlik çıkmayan kişinin, yapılan incelemede, sokakta yaşayan İsmail Şorabay olduğu belirlendi. Savcılık ve olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından İsmail Şorabay'ın cenazesi, ölüm sebebinin tespiti için Antalya Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı.

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Cami bahçesinde ölü bulundu
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