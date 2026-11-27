Efeler ilçesindeki Tekstil Fabrikası Camisi'nin duvarına, dün tehdit içerikli yazı yazıldı. Caminin içerisindeki ayakkabılığın üzerindeki duvarda 'Buraya bak, tehdit değil haber. Saat: 03.30 gece, 2026/11/30. Burada patlayacak' ifadelerin yer aldığı yazıyı gören görevliler, durumu polise bildirdi. İhbar üzerine camiye gelen polis ekipleri, inceleme başlattı. Yazıyı kimin yazdığını belirlemek için çalışma yürüten polisin incelemesi sırasında, bisikletli iki çocuk camiye geldi. Bir süre ekiplerin çalışmasını izleyen çocuklardan Ş.M., duvardaki yazıları kendisinin 'şaka' amacıyla yazdığını söyledi.