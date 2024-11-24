Cami imamı bıçaklı saldırıda öldürüldü

Tarık Karadağ'ın görev yaptığı Fet Ahmet Gülşen Cami önünde, olay öğle saatlerinde yaşandı. İmam Karadağ otomobiline binmek üzereyken bıçaklı saldırıya uğradı. Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan Karadağ kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olaydan sonra cinayet masası ekipleri cinayeti işlediği iddia edilen 16 yaşındaki M.A'yı gözaltına aldı. Şüphelinin sorgusu emniyette sürüyor. Hayatını kaybeden imam Tarık Karadağ'ın cenazesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.