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Giriş Tarihi: 24.11.2024 18:20 Son Güncelleme: 24.11.2024 18:38

Cami imamı bıçaklı saldırıda öldürüldü

Adana’da Yüreğir Fet Ahmet Gülşen Cami  imamı Tarık Karadağ uğradığı bıçaklı saldırı sonucu hayatını kaybetti. Olayı gerçekleştirdiği iddia edilen M.A. gözaltına alındı.

Ziya RAMOĞLU Ziya RAMOĞLU
Cami imamı bıçaklı saldırıda öldürüldü

Tarık Karadağ'ın görev yaptığı Fet Ahmet Gülşen Cami önünde, olay öğle saatlerinde yaşandı. İmam Karadağ otomobiline binmek üzereyken bıçaklı saldırıya uğradı. Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan Karadağ kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olaydan sonra cinayet masası ekipleri cinayeti işlediği iddia edilen 16 yaşındaki M.A'yı gözaltına aldı. Şüphelinin sorgusu emniyette sürüyor. Hayatını kaybeden imam Tarık Karadağ'ın cenazesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

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Cami imamı bıçaklı saldırıda öldürüldü
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