İFADESİ ORTAYA ÇIKTI!

Mahkemedeki ifadesinde F.K. olay günü annesi ve babasının yaşadığı eve gitmek istediğini, babasının kalp hastası olduğunu, kendisini sabah akşam ziyaret ederek kontrol ettiğini belirterek, şunları söyledi:

"Ailemin yanına gidemediğim ve işe geç kaldığım için sinirliydim. Normalde hiç yapmayacağım şekilde sinirli davrandım. Kendisine zarar verme amacım yoktu. Görüntüleri izlediğimde davranışlarının yanlış olduğunu fark ettim. Yaşananlardan dolayı çok pişman oldum ve müştekiden özür diledim. Müşteki ile aramızda anlaştık. Müşteki benim hakkımda şikayetçi olmadı. Bir daha böyle bir olay kesinlikle yaşanmayacaktır. Ben böyle bir olay içerisinde bulunduğum ve yanlış anlaşıldığım için çok pişmanım."

Haber Girişi Ümmügülsüm Yiğit - Editör