Kocaeli'de sabah namazına giden bir vatandaşa aracı park ettiği yeri bahane ederek saldıran F.K.'ya tepkiler çığ gibi büyürken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Olay, geçen cuma günü İzmit ilçesine bağlı Orhan Mahallesi'nde bulunan Orhan Camii yakınlarında meydana geldi. İddiaya göre sabah namazını kılmak üzere camiye gelen bazı vatandaşlar araçlarını sokağa park etti. Sabah erken saatlerde işe gitmek için evinden çıkan F.K. ise aracının önünün kapandığını ve trafiğin tıkandığını bahane ederek öfkeye kapıldı. F.K., "Bıktım sizden. 45 yıldır ne cuması ne kandili ne ramazanı ne cumartesisi bitiyor. Başka cami mi yok burada?" diyerek cemaate tepki gösterdi. Daha sonra tartıştığı bir araç sahibinin üzerine yürüyerek küfürler eden F.K., "Plakanı aldım. Haftaya bu camiye gelme, seni bekliyorum" diyerek tehditler savurdu. Öfkesi dinmeyen F.K.'nın, yol kenarındaki dubaları fırlattıktan sonra cami imamına da küfür ve hakaretlerde bulunduğu ifade edildi. Olaya ilişkin soruşturma başlatılırken, F.K.'nın polis ekiplerince gözaltına alındığı belirtildi.

'ALLAH'INI SEVEN BU CAMİYE GELSİN'

Sosyal medyada Orhan Camii'nde cuma namazı buluşması için çağrı yapıldı. Bazı vatandaşlar, "Allah'ını seven cumaya bu camiye gitsin" mesajlarıyla çağrıya destek verdi.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör