Camide alkol kullanan saygısıza mahkemeden indirimli ceza

Camide alkol kullandığını gösteren bir fotoğraf paylaşıp tutuklanan Safa Yasin Ö. geçen ay hakim karşısına çıktı.
İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nın "Eylemi toplumu bir arada tutan milli ve manevi değerlere yönelik" şeklindeki tespitlerle ders gibi tutuklama talep ettiği, "Halkın bir kesiminin benimsediği dini değerleri alenen aşağılama" ve "Halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme" suçlarından 4 yıla kadar hapsini istediği sanık, yaptığı saygısızlığın neticelerini ön göremediğini ileri sürdü.
"AMACIM TAHRİK OLSA TWİTTER'DA PAYLAŞIRDIM"
Pişman olduğunu belirten Safa Yasin Ö., "Paylaşım yaptığım uygulama çok az sayıda Türkün bulunduğu, genellikle gayrimüslim ve sol kesimin ağırlıkta olduğu bir yerdir. Halkı kin ve düşmanlığa tahrik kastıyla hareket etsem paylaşımımı çok fazla Türk ve Müslümanın olduğu twitter'da yapardım. Bundan sonraki hayatımda bırakın bu tarz bir paylaşımı sosyal medyada yapmayı, normal hayatımda bile sözel olarak yapmayacağımı, azınlıkta kalmış bile olsa herhangi bir kesimin dini değerlerini aşağılamayacağıma dair mahkemenizde söz veriyorum" dedi.
SAVCILIKTAN "DİNİ DEĞERLERİ AŞAĞILADI" VURGUSU
Cumhuriyet Savcısı esas hakkındaki mütalaasında, sanığın İslam inancında ibadethane olan caminin içerisinde dinen haram olan alkol ile paylaşım yaparak dini değerleri aşağıladığının altını çizdi. Paylaşımın kısa süre içinde sosyal medya hesapları ve haber sitelerine ulaşıp paylaşıldığını belirten savcı, Türkiye Cumhuriyetinin büyük bir bölümünün Müslüman olduğunun değerlendirildiğinde eylemin kamu barışını bozmaya elverişli olduğunu vurguladı. "Halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme" suçunun unsurlarının oluşmadığını belirten savcı, "Halkın bir kesiminin benimsediği dini değerleri alenen aşağılama" suçundan 1 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını talep etti.
MAHKEMEDEN İNDİRİMLİ CEZA VE TAHLİYE
Mahkeme ilk celse kararını verdi. Sanığın paylaşımı ile "halkın belli kesiminin benimsediği dini değerleri alenen aşağılama" suçunu işlediğini belirtti. Önce 9 ay, ardından yargılama sürecindeki davranışlarını indirim nedeni gösterip 7 ay 15 gün hapsine ve tahliyesine hükmetti.