Camide alkol kullanan saygısıza mahkemeden indirimli ceza

"AMACIM TAHRİK OLSA TWİTTER'DA PAYLAŞIRDIM"

Pişman olduğunu belirten Safa Yasin Ö., "Paylaşım yaptığım uygulama çok az sayıda Türkün bulunduğu, genellikle gayrimüslim ve sol kesimin ağırlıkta olduğu bir yerdir. Halkı kin ve düşmanlığa tahrik kastıyla hareket etsem paylaşımımı çok fazla Türk ve Müslümanın olduğu twitter'da yapardım. Bundan sonraki hayatımda bırakın bu tarz bir paylaşımı sosyal medyada yapmayı, normal hayatımda bile sözel olarak yapmayacağımı, azınlıkta kalmış bile olsa herhangi bir kesimin dini değerlerini aşağılamayacağıma dair mahkemenizde söz veriyorum" dedi.