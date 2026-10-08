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Giriş Tarihi: 08.10.2026 23:39

Camide çaldığı paraların bir kısmı evinden çıktı

İstanbul Beyoğlu’nda bir camide çanta içerisindeki 5 bin Euro, 3 bin dolar ve 5 bin Suudi Riyali’ni çalan şüpheli, 620 dakikalık kamera görüntüsünün incelenmesiyle tespit edildi. Esenler’deki adresine düzenlenen operasyonla yakalanan şüpheli tutuklandı.

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Yunus Emre KAVAK Yunus Emre KAVAK
Camide çaldığı paraların bir kısmı evinden çıktı
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İstanbul Emniyet Müdürlüğü Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 4 Ekim'de Kocatepe Mahallesi'nde bulunan bir camide meydana gelen hırsızlık olayı üzerine çalışma başlattı. Yapılan incelemede, bir kişiye ait çantadan 5 bin Euro, 3 bin ABD doları ve 5 bin Suudi Riyali çalındığı belirlendi.

620 DAKİKALIK KAMERA KAYDI İNCELENDİ

Şüphelinin yakalanması için çevrede bulunan 24 farklı iş yerine ait toplam 620 dakikalık güvenlik kamera görüntüsü tek tek incelendi. Yapılan çalışmalar sonucunda şüphelinin kimliği E.Ş. (41) olarak belirlendi. Ekipler, şüphelinin Esenler'deki ikametine operasyon düzenledi. E.Ş. yakalanarak gözaltına alındı.

ÇALINAN PARANIN BİR KISMI ELE GEÇİRİLDİ

Şüphelinin evinde yapılan aramalarda 2 bin Euro, 190 Suudi Riyali ve 14 bin 200 lira ele geçirildi. Aramada ayrıca 2 cep telefonu, 1 akıllı saat ile ruhsatsız tabanca, şarjör ve 7 fişek bulundu. Ruhsatsız tabancanın sahibi olduğu belirlenen Y.B. (45) isimli kadın da aynı adreste yakalandı.Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Y.B. hakkında adli kontrol hükümleri uygulanırken, E.Ş. ise tutuklanarak ceza infaz kurumuna teslim edildi.

Haber Girişi Halil İbrahim Ğlkü - Editör
#İSTANBUL BEYOĞLU
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