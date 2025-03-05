Haberler Yaşam Haberleri Camide çocuklara özel mini market
Giriş Tarihi: 6.3.2025

Camide çocuklara özel mini market

Camide çocuklara özel mini market
Kütahya Gediz'de Serdar Camii İmam Hatibi Ramazan Dinçer, çocukların camiye olan ilgisini artırmak ve ibadeti sevdirmek amacıyla örnek bir projeye imza attı. Kendi imkânlarıyla cami içerisinde ücretsiz bir mini market kurarak, namaz kılan çocukları küçük hediyelerle ödüllendiren Dinçer, "Bu sayede çocukların ibadeti severek öğrenmelerini sağlıyoruz. Ebeveynler bazen çocuklarının camiye zarar vereceği endişesi taşıyor. Ancak çocuğu camiden uzak tuturak yetiştirmek büyük bir vebaldir. Yeni nesiller camide büyümeli" dedi. İHA
ARKADAŞINA GÖNDER
Camide çocuklara özel mini market
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz