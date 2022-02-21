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Giriş Tarihi: 21.2.2022 22:30 Son Güncelleme: 21.2.2022 23:55

Camiden dönen komşusunu vuran 79 yaşındaki adamın ilk ifadesi ortaya çıktı! “Eşime kötü gözle baktı”

BERKAN ÇETİN BERKAN ÇETİN
Camiden dönen komşusunu vuran 79 yaşındaki adamın ilk ifadesi ortaya çıktı! “Eşime kötü gözle baktı”

Uşak’ta camiden evine dönen 76 yaşındaki adam, önceden husumetli olduğu 79 yaşındaki komşusu tarafından silahla kafasından vuruldu. Vurulan yaşlı adam kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Vuran adamın ilk ifadesinde eşine kötü gözle baktığını, bu yüzden aralarında husumet olduğunu için vurduğunu iddia ettiği öğrenildi.

Olay, Uşak'ın merkeze bağlı Mehmet Akif Ersoy Mahallesi 4. Seher Sokak'ta meydan geldi. 76 yaşındaki Haydar Çakar camiden döndüğü esnada aralarında önceden husumet olan, evinin önünde sandalyede oturan komşusu Kasım İ. ile (79) karşılaştı. İddiaya göre, yürüyemeyecek durumda olan Kasım İ. ve Haydar Çakar sözlü tartışmaya başladı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönmesiyle sandalyede oturan Kasım İ. yanında bulundurduğu silah ile Haydar Çakar'a ateş açtı. Silahtan çıkan mermi Haydar Çakar'ın kafasına isabet etmişti.

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Olayı gören çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbar etmiş ve olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri ağır yaralı Haydar Çakar'a olay yerinde yaptığı ilk müdahale sonrası ambulansla Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırmıştı. Hastaneye kaldırılan Haydar Çakar, burada tedavi altına alınmıştı. Talihsiz adam, akşam saatlerinde doktorların tüm müdahalesine kurtarılamayarak rağmen hayatını kaybetti.

İFADESİNDE, EŞİNE KÖTÜ GÖZLE BAKTIĞI İÇİN VURDUĞUNU İDDİA ETTİ

Gözaltına alınan Kasım İ.'nin ilk ifadesinde Haydar Çakar'ın eşine kötü gözle baktığını, bu yüzden aralarında husumet olduğunu için vurduğunu iddia ettiği öğrenildi.

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Camiden dönen komşusunu vuran 79 yaşındaki adamın ilk ifadesi ortaya çıktı! “Eşime kötü gözle baktı”
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