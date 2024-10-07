Camileri soyan hırsız kameralara yakalandı

Burdur İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 27 Eylül günü merkez Yeni Mahalle İsmet İnönü Bulvarı üzerindeki Kameriye Camii ve 29 Eylül günü merkez Bozkurt Mahallesi Eşref Aydın Caddesi üzerindeki Depremevleri Camii'ndeki sadaka kutularından para çalındığı ihbarı üzerine harekete geçti.

Yapılan çalışmalar neticesinde her iki hırsızlık olayının da F.A. isimli şahıs tarafından gerçekleştirildiğini tespit eden polis, düzenlediği operasyonla zanlıyı yakaladı. Emniyetteki işlemlerinin ardından mahkemeye sevk edilen şüpheli, tutuklanarak cezaevine gönderildi.