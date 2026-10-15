Camlarınızı siliyorsunuz ama izler gitmiyor mu? Sebebi bu ayrıntıda saklı

İZ BIRAKMADAN CAM SİLMENİN PÜF NOKTALARI

Cam temizliğinde doğru malzemeleri kullanmak, daha temiz bir görünüm elde etmeyi kolaylaştırıyor. Mikrofiber bezler, cam yüzeylerdeki kirleri toplamak ve tüy kalıntılarını azaltmak için tercih edilebiliyor. Ayrıca camları silerken çok fazla temizlik ürünü kullanmamak ve ürünün kullanım talimatlarına uymak gerekiyor.