Çamlıca Camii 2 milyon ziyaretçiyi ağırladı

Görkemli mimarisiyle dikkati çeken ve içine girildiği andan itibaren selatin camilerinin devamı hissini uyandıran, büyük ibadethane olmasının yanında içerisinde barındırdığı unsurlarla Türkiye'nin en modern külliyesi olan Büyük Çamlıca Camii açıldığı günden bu yana yoğun ilgi görüyor.Cami, bünyesinde barındırdığı salonlarla, kentteki sergi, konferans, fuar gibi birçok yerel ve ulusal etkinliğe de ev sahipliği yapıyor.Açıldığı 8 Nisan 2022'den bu yana içerisinde bulundurduğu eserlerle Külliye'nin en önemli parçalarından biri de Milli Saraylar Başkanlığına bağlı İslam Medeniyetleri Müzesi oldu.Toplam 10 bin metrekarelik kapalı alanda kurgulanan müzede, İslam sanatının 7. yüzyıldan 19. yüzyıla kadar tarihi gelişimini yansıtan 600'ü aşkın eser sergileniyor.Açıldığı günden bu yana 3 yılda 2 milyon 35 bin 880 kişiyi ağırlayan İslam Medeniyetleri Müzesi, Topkapı ve Dolmabahçe saraylarından sonra en çok ziyaretçi ağırlayan müzeler arasına girdi.