Çamlıca Kulesi’ne yıldırım düştü

İstanbul'da gök gürültülü sağanak etkili oldu. Dün akşam saatlerinde başlayan sağanak, kentin birçok bölgesinde etkisini artırdı. Gök gürültülü sağanakla birlikte şimşekler gökyüzünü aydınlattı. Sağanak nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu. Yağışa hazırlıksız yakalanan İstanbullular yollarda yürümekte zorluk yaşarken, sürücüler ise trafikte yavaş ilerledi. Avrupa Yakası'nda, sağanak nedeniyle Küçükçekmece ilçesi Kemalpaşa Mahallesi Akıncı Sokak sulara gömüldü. Arnavutköy, Fatih ve Eyüpsultan'da da cadde ve sokaklarda su birikintisi oluştu. Anadolu Yakası'nda Ümraniye, Maltepe, Kavacık'ta da gök gürültülü sağanak etkili oldu. Ümraniye ve Ataşehir sınırlarında yer alan İstanbul Finans Merkezi binalarının tepesine ve Çamlıca Kulesi'ne yıldırım düşmesi, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Kadıköy Fikirtepe'de de çakan şimşek cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör