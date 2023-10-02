Çamönü Barajı’nda işlem tamam! Barajda su tutuldu

Manisa Akhisar'ın bereketli topraklarına can katacak Çamönü Barajı'nın inşası tamamlandı. Gövde dolgusu bitirilen barajda, su tutulduğunu açıklayan DSİ Genel Müdürü Mehmet Akif Balta, sulama şebekesi ile ilgili çalışmaların da aralıksız devam ettiğini belirtti. Hedeflerinin bir an önce barajdan tarlalara su vermek olduğunu söyledi.

YÜZDE 90 FİZİKİ GERÇEKLEŞME ORANINA ULAŞILDI

Çamönü Barajı'nın gövde yüksekliğinin temelden 41 metre olduğunu ifade eden DSİ Genel Müdürü Mehmet Akif Balta "Akhisar ovasında 2270 dekar araziye can suyu verecek Çamönü Barajı'nın gövde dolgusunu tamamladık. Dolusavak, su alma yapısı ve vana odası imalatlarını da bitirdik. Yüzde 90 fiziki gerçekleşme oranına ulaşarak, barajda su tuttuk. Çamönü Barajı'ndaki su seviyesi kış aylarındaki yağışlarla birlikte yükselecek. Üretici için suyun önemini çok iyi biliyoruz. Hedefimiz barajdaki suyu bir an önce tarlalarla buluşturarak, Manisalı çiftçilerin yüzünü güldürebilmek" dedi.

SULAMA ŞEBEKESİ DEVAM EDİYOR

Akhisar Çamönü Barajı Sulama Projesi'ndeki çalışmaların da baraj inşaatı ile birlikte eş zamanlı olarak yürütüldüğünü ifade eden DSİ Genel Müdürü Mehmet Akif Balta, "Sulama şebekesi için gerekli olan yaklaşık 12 bin 500 metre uzunluğundaki boruyu şantiyemize getirdik. Sahadaki çalışmalara başladık. Hedefimiz 2024 yılı içerisinde sulama şebekesini de bitirip, barajdan tarlalara su verebilmek" diye konuştu.

ÇİFTÇİ 7,2 MİLYON LİRA DAHA FAZLA KAZANACAK

2270 dekar verimli tarım arazisini borulu-basınçlı sistem ile sulayacak "Çamönü Barajı ve Sulaması" tamamlandığında bölgede ürün çeşitliliği ve verim artışı sağlanacak. Proje sayesinde üreticinin cebine 2023 yılı rakamlarıyla her yıl ortalama 7 milyon 264 bin lira daha fazla para girecek.

490 BİN METREKÜP DOLGU YAPILDI

Akhisar kent merkezine 7,5 kilometre mesafedeki Çamönü Köyü'nün 1.5 km güneyinde yer alan Delice Deresi üzerine inşa edilen barajın gövdesi için yaklaşık 490 bin metreküp dolgu yapıldı. Kil çekirdekli kaya dolgu tipinde projelendirilen Çamönü Barajı'nda 1,9 milyon metreküp su depolanacak.