Çamurun iyileştirici gücünü keşfedin!

Engelli ve şehit çocukları ile yetimlere ücretsiz eğitim veren Maya Seramik Stüdyo, çocuklara seramikten kupa, tabak ve kase yaptırarak onların hem zihinsel ve bedensel becerilerini geliştiriyor hem de hayata olan bakış açılarını zenginleştiriyor.

Eğitimi veren öğretmen Gülfem Hale Çalık, "Öncesinde hiçbir deneyim gerektirmeyen seramik workshoplarımızda çamur sizden asla mükemmel olmanızı beklemez. Çamurunuzu şekillendirirken kaostan uzak kalıp huzurlu olduğunuzu hissedeceksiniz. Hayal gücünüzü kullanarak kendi el yapımınız seramik kupa, tabak ya da kase yapabilirsiniz. Atölyemiz engellilere, şehit çocuklarına ve yetimlere ücretsizdir. Sanat aynı zamanda en güzel rehabilitasyon aracıdır" dedi.