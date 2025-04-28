Can dostlara ömür boyu bakım hizmeti

Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde, 6 Şubat 2023 tarihinde 'Asrın felaketi' olarak adlandırılan Kahramanmaraş depremlerinde enkaz altında kalan insanları kurtarmak için Meksikalı ekibin Adıyaman'da ölen köpeği Proteo'nun ismini taşıyan rehabilitasyon merkezi, 2 binin üzerinde sokak hayvanına şifa oldu. Başiskele Belediye Başkanı Mehmet Yasin Özlü'nün talimatıyla Türkiye'de ilk defa bir köpeğin adı verildiği merkez, 10 dönüm arazi üzerine yapılacak olan yeni yeri ile sokak hayvanlarına ömür boyu ev sahipliği yapacak.Merkezin isminin önemine dikkat çeken Başiskele Belediyesi Veteriner Hizmetleri Şube Müdürü Muhammed Feyzi Karabıyık, "Hep merkezin olduğu ilçenin adı kullanılıyor ama burada özel bir isim kullanıyoruz, kahraman köpek Proteo. Bu köpek bizim asrın felaketinde Meksika'dan Adıyaman'a gelip hayatını kaybetmiş arama ve kurtarma köpeğiydi. Bugüne kadar 3 binin üzerinde insan kurtaran bir köpek. Tam bizim açılış aşamasında hayatını kaybettiği için belediye başkanımız Mehmet Yasin Özlü'nün talimatıyla buraya onun adını verdik. Türkiye'de ilk defa bir köpeğin ismi bir kuruma verildi. Böylelikle hem depremin gerçeklerini unutmayacağız hem de orada çalışan her canlıya minnet duygumuzu aktarmış olduk" dedi.Mevcut merkezin daha da genişleyeceğini aktaran Karabıyık, "Burası 6 dönüm üzerine kurulu kapalı alanı olan bir merkez. Köpek ve kedi bölmeleri ayrıdır. Yaklaşık 115 köpek, 60 kedi alabilecek kadar alan var. Alttan ısıtmalı, 6 metre hava sirkülasyonu ve zemin temizliğinin düzgün materyallerle yapılmış bir sistem üzerine kurulu. Burası hayvanları kısırlaştır, küpele ve sokağa sal kanuna göre yapılmıştı ama artık kanun değiştiği için bizim de köpeklere ömür boyu bakabileceğimiz, hemen bitişikteki açık alanda yaşayabilecekleri bir alan planı şu anda belediyemiz tarafından yürütülüyor" diye konuştu.2025 yılının ilk 4 ayında 2 binin üzerinde sokak hayvanına veteriner hizmeti verildiğini aktaran Karabıyık, "Kısırlaştırma faaliyetleri çok önemli. Burada 570 civarında hayvanı kısırlaştırdık. 103 civarında hayvan sahiplendirmemiz oldu, bin 200 defa veteriner hizmeti verdik. Bu hizmet ise bizden hayvan sahiplenilmiş olan kedi ve köpeklerin aşılanması, trafik kazası ve benzeri olan hayvanların tedavisini içeriyor. 2 binin üzerinde hayvana 4 ayda müdahale etmişiz" şeklinde konuştu.