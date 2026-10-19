Can kaybı 6’ya yükseldi 3 kişi aranıyor

Marmara Bölgesi'ni etkisi altına alan rekor düzeydeki sağanak yağış İstanbul'u terk ederken geride ağır bir bilanço bıraktı. Sarıyer, Kağıthane, Şile ve Pendik gibi ilçelerde taşan dereler yaşamı felç ederken, yürütülen arama-kurtarma çalışmalarında can kaybı 6'ya yükseldi.

Dün Haliç'te Murat Babajanov (30) ve Kocaeli'de sele kapılan Fatih Demirbaş'ın Pendik'te cansız bedenlerine ulaşılırken, akıntıya kapılan Haşim Ciritoğlu, Ahmet Derin ve Doğan Arslan'ı arama çalışmaları dron destekli ekiplerce sürdürülüyor.

'BURASI DERE DEĞİL DENİZ GİBİYDİ'

Şile Kumbaba'da taşkın nedeniyle evi sular altında kalan 57 yaşındaki Serpil Akkurt ise yaşadığı dehşeti, "57 yaşındayım, ilk defa bu kadar korktum; burası dere değil deniz gibiydi" sözleriyle aktardı. AFAD, Valilik ve İSKİ ekipleri hasar tespit, çamur tahliyesi ve altyapı onarım çalışmalarına devam ediyor.