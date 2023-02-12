Depremde evi yıkılan hastane müdürü Kemal Senegel o anları anlattı: Gidersem yüzlerine bakamazdım

"GİDERSEM YÜZLERİNE BAKAMAZDIM"

Senegel ayrıca hemen hastaneye geldiğini belirterek, "Ankara'ya çocuklarımın yanına gidecektim, arabaya bindim. Gidersem onların yüzüne bakamayacaktım. O yüzden burada kaldım. Çünkü sayın rektörümüzü kardeşi, kardeşini çocukları, rektör yardımcımız, Erhan Yengin'in oğlu enkaz altında kaldı, vefat etti. Rektör yardımcımızın annesini, babasını hayatını kaybetti. Ama hepsi burada görevlerinin başında, mücadele ediyorlar. Yani devletin bütün kurumlarıyla beraber mücadele ediyoruz" dedi.

Senegel ayrıca, gelen yardımlara ve hayırseverlere teşekkür etti.

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