Haberler Yaşam Haberleri Depremde evi yıkılan hastane müdürü Kemal Senegel o anları anlattı: Gidersem yüzlerine bakamazdım
Giriş Tarihi: 12.2.2023 18:10 Son Güncelleme: 12.2.2023 18:28

Depremde evi yıkılan hastane müdürü Kemal Senegel o anları anlattı: Gidersem yüzlerine bakamazdım

Deprem sonrası görevinin başından ayrılmayan Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi hastanesi müdürü Kemal Senegel o anları yaşadıklarını ve sonrasını SABAH’a anlattı. Senegel hemen hastaneye geldiğini belirterek, "Ankara'ya çocuklarımın yanına gidecektim, arabaya bindim. Gidersem onların yüzüne bakamayacaktım. O yüzden burada kaldım." diye konuştu.

İBRAHİM EVRİM AYRAL
Depremde evi yıkılan hastane müdürü Kemal Senegel o anları anlattı: Gidersem yüzlerine bakamazdım

Depremde evi yıkılan ve hafif yaralanan hastane müdürü Kemal Senegel "Deprem sonrası Ankara'ya çocuklarımın yanına gitseydim onların yüzüne bakamazdım" dedi.

Deprem anında evde tek başına olduğunu söyleyen hastane müdürü Senegel, "Deprem anında evim yıkıldı. Yattığım odanın duvarı da yıkıldı. Ben oradan çıktım" ifadelerini kullandı.

"GİDERSEM YÜZLERİNE BAKAMAZDIM"

Senegel ayrıca hemen hastaneye geldiğini belirterek, "Ankara'ya çocuklarımın yanına gidecektim, arabaya bindim. Gidersem onların yüzüne bakamayacaktım. O yüzden burada kaldım. Çünkü sayın rektörümüzü kardeşi, kardeşini çocukları, rektör yardımcımız, Erhan Yengin'in oğlu enkaz altında kaldı, vefat etti. Rektör yardımcımızın annesini, babasını hayatını kaybetti. Ama hepsi burada görevlerinin başında, mücadele ediyorlar. Yani devletin bütün kurumlarıyla beraber mücadele ediyoruz" dedi.

Senegel ayrıca, gelen yardımlara ve hayırseverlere teşekkür etti.

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Depremde evi yıkılan hastane müdürü Kemal Senegel o anları anlattı: Gidersem yüzlerine bakamazdım
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