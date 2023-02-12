Can kurtarmak mı? Canını kurtarmak mı? | Video

Deprem sonrası görevinin başından ayrılmayan Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi hastanesi müdürü Kemal Senegel o anları yaşadıklarını ve sonrasını SABAH’a anlattı. Senegel hemen hastaneye geldiğini belirterek, "Ankara'ya çocuklarımın yanına gidecektim, arabaya bindim. Gidersem onların yüzüne bakamayacaktım. O yüzden burada kaldım." diye konuştu.