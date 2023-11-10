Can Paksoy’a yeni tutuklama talebi: Kaçarsa öldürme eylemi cezasız kalır

Beyoğlu'nda 26 Eylül 2010'da bir apartmanın havalandırma boşluğunda Nazlı Sinem Erköseoğlu'nun cesedinin bulunmasına ilişkin davada, hakkındaki beraat kararı bozulan sanık Can Paksoy, 31 Ocak 2024 günü yeniden hakim karşısına çıkacak. Erköseoğlu ailesinin avukatı Rezan Epözdemir, davanın yeniden görüleceği İstanbul 19. Ağır Ceza Mahkemesi'ne geçtiğimiz günlerde dilekçe vererek, müebbet hapis istemiyle yargılanacak olan sanık Paksoy'un, Yargıtay bozma kararının ardından kaçma ihtimali bulunduğunu belirtti. Sanık hakkında duruşma gününü beklemeden tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarılmasını talep eden Epözdemir, talebin kabul edilmemesi halinde ise yurt dışına çıkış yasağı konulmasını istedi. Ancak bu talep mahkemece reddedildi. Talebin duruşmada değerlendirileceği kaydedildi.

MAHKEMEYE İTİRAZ DİLEKÇESİ

Bu durum üzerine Erköseoğlu ailesinin avukatı Rezan Epözdemir mahkemeye bir itiraz dilekçesi sundu. Dava süreci ve mahkemenin iki kez sanıklar hakkında beraat kararı verdiği anlatılan kararda, Yargıtay'ın Can Paksoy yönünden "kasten öldürme" suçunu işlediğinin sabit görüldüğü, dosya içindeki delillerle bağdaşmayacak şekilde çelişkili savunmalarına itibar edilerek beraat kararı verilmesinin hukuka aykırı olduğu gerekçesiyle kararın bozulduğu ifade edildi. Sanık hakkında müebbet hapis istemli mahkumiyet kararı verilmesi gerektiğine hükmedildiği kaydedildi.

"KAÇARSA KASTEN ÖLDÜRME EYLEMİ CEZASIZ KALIR"

Sanık hakkında tutuklama talebinin reddedildiği ve gerekçesinin de belirtilmediği aktarılan dilekçede, "Duruşma gününün yakın olmadığı da göz önüne alınırsa, daha önce hakkında beraat kararı verilen sanığın, bu kararın bozulması ile cinayet şüphesiyle kasten öldürme isnadı ile müebbet hapis istemli yargılanacak olduğunu öğrenmesi üzerine yurt dışına kaçma ihtimali kuvvetle muhtemeldir. Yurt dışına kaçma ihtimalinde, maktüle Nazlı Sinem Erköseoğlu'na karşı işlenen kasten öldürme eyleminin cezasız kalacağı tartışmaya mahal vermeyecek derecede aşikardır" denildi. Mahkemenin tutuklama talebine yönelik verdiği ret kararının kaldırılması, tutuklamaya yönelik yakalama kararı verilmesi, aksi kanaatteyse yurt dışına çıkmamak şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanmasını talep edildi.