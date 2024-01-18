Haberler Yaşam Haberleri Çanak anten kavgasında kardeşi ölmüştü! Ağabey adliyeye sevk edildi: Dikkat çeken ilaç detayı!
Giriş Tarihi: 18.1.2024 12:58

Çanak anten kavgasında kardeşi ölmüştü! Ağabey adliyeye sevk edildi: Dikkat çeken ilaç detayı!

Samsun'da Kemal Çakır ile ağabeyi Ahmet Çakır arasında çanak anten yüzünde tartışma yaşandı. İkili arasındaki arbedede çatıdan düşen Kemal Çakır, kurtarılamadı. Gözaltına alınan ağabey ifadesinin ardından adliyeye sevk edildi.

İHA
Çanak anten kavgasında kardeşi ölmüştü! Ağabey adliyeye sevk edildi: Dikkat çeken ilaç detayı!

Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Anadolu Mahallesi'nde 3 katlı binanın çatı katında dün meydana geldi. İddiaya göre, Kemal Çakır (42), 3 katlı aile apartmanında ağabeyi Ahmet Çakır'ın (55) televizyon yayınını bozmak amacıyla çanak antene müdahale için çatıya çıktı.

Bu sırada kardeşinin peşinden çatıya çıkan Ahmet Çakır ona müdahale etmek istedi. İki kardeş arasında tartışma ve arbede yaşandı. Arbede sırasında çatıdan 3. katın balkonuna kafa üstü düşen Kemal Çakır, ağır yaralandı. Ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Kemal Çakır'ın kalbi durdu. Acil serviste yapılan müdahalelere rağmen Kemal Çakır kurtarılamayarak hayatını kaybetti.



YÜZDE 40 ENGELLİ RAPORU VARMIŞ

Ağabey Ahmet Çakır, polis tarafından gözaltına alındı. Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Bürosundaki sorgusunun ardından ağabey "kasten adam öldürmek" suçundan bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. Ahmet Çakır'ın yüzde 40 psikolojik engelli raporu olduğu ve ilaç kullandığı öğrenildi.

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Çanak anten kavgasında kardeşi ölmüştü! Ağabey adliyeye sevk edildi: Dikkat çeken ilaç detayı!
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