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Giriş Tarihi: 11.11.2023 20:36

Çanakkale Boğazı'nda feribot seferleri fırtınanın ardından yeniden başladı

Çanakkale Boğazı'ndaki fırtına nedeniyle durdurulan yerel feribot trafiği fırtınanın etkisini azaltmasının ardından tekrar başladı.

AA
Çanakkale Boğazı’nda feribot seferleri fırtınanın ardından yeniden başladı

Bölgede geceden bu yana aralıklarla etkili olan fırtına nedeniyle, Çanakkale-Kilitbahir, Çanakkale-Eceabat ve Lapseki-Gelibolu arasındaki feribot seferleri, olumsuz hava şartlarından dolayı geçici süreyle durduruldu.

Çanakkale Boğazı ile Adalar hattındaki ulaşımı sağlayan GESTAŞ Deniz Ulaşım AŞ'den yapılan açıklamada, fırtınanın etkisini kaybetmesinin ardından seferlerin tekrar yapılacağı duyuruldu.

Çanakkale-Kilitbahir, Çanakkale-Eceabat ve Lapseki-Gelibolu arasındaki feribot seferleri, kuvvetli lodos fırtınasının etkisini azaltmasının ardından saat 20.00 itibarıyla yeniden başladı.

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Çanakkale Boğazı'nda feribot seferleri fırtınanın ardından yeniden başladı
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