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Giriş Tarihi: 7.10.2026 12:06

Çanakkale Boğazı’nda panik anları: Kargo gemisi arıza yaptı!

Çanakkale Boğazı’ndan geçen 156 metre boyundaki ‘DANZIGERGRACHT’ isimli genel kargo gemisi makine arızası yaptı. Gemi kılavuz kaptan refakatinde römorkör ile yedeklenip çekilerek Karanlık Liman Demir Sahası’na demirletildi.

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İHA
Çanakkale Boğazı’nda panik anları: Kargo gemisi arıza yaptı!
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İstanbul'dan İtalya'ya giden Hollanda bayraklı 156 metre boyundaki 'DANZIGERGRACHT' isimli genel kargo gemisi Çanakkale Boğazı'ndan geçişi sırasında makine arızası yaptı. Gemi kaptanının durumu telsizle Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Müdürlüğü'ne bildirmesi üzerine bölgeye Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne (KEGM) bağlı 'KURTARMA-17' römorkörü sevk edildi. Boğazı geçecek diğer gemiler arıza hakkında bilgilendirildi.

Gemi kılavuz kaptan refakatinde römorkör ile yedeklenip çekilerek Karanlık Liman Demir Sahası'na demirletildi.

Haber Girişi Serenay Korkusuz - Editör
#ÇANAKKALE BOĞAZI
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Çanakkale Boğazı’nda panik anları: Kargo gemisi arıza yaptı!
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