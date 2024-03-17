Çanakkale kahramanı Yahya Çavuş’un evi müze oldu

Çanakkale Savaşları sırasında, 25 Nisan 1915 günü Gelibolu Yarımadası'nda Ertuğrul Koyu'na çıkarma yapan 3 bin askerden oluşan İngiliz kuvvetini, komutasındaki 67 askeriyle 10 saat mavzer atışlarıyla sahilde durduran Ezineli Yahya Çavuş'un evi kahramanlık destanının anlatıldığı müzeye dönüştürülerek 23 Nisan 2023'te açıldı. Çanakkale Savaşları sırasında, 25 Nisan 1915 sabahı Seddülbahir köyü yakınlarındaki Ertuğrul Koyu'na düşman askerlerinin yaptığı çıkarmada Bölük Komutanı Yüzbaşı Hüseyin Bey'in ağır yaralanması sonucu en kıdemli erbaş olarak komutayı eline alan Yahya Çavuş, 3 bin askerden oluşan İngiliz kuvvetini, komutasındaki 67 askeriyle 10 saat mavzer atışlarıyla sahilde durdurmuş, işgal güçlerine ağır kayıplar verdirerek, çıkarmanın başarısız olmasını sağlamıştı. Dünya tarihine altın harflerle yazılan Çanakkale Destanı'nın kahramanlarından Ezineli Yahya Çavuş'un kahramanlık destanını yaşatmak için doğup büyüdüğü Ezine ilçesinin Yahya Çavuş köyündeki evi müze haline getirildi. Müze evde, Yahya Çavuş'un Çanakkale Savaşı'nda göstermiş olduğu kahramanlık destanı anlatılıyor.Çanakkale Ezine İlçesi Yahya Çavuş Köyü'nde bulunan 210 metrekare yüzölçümlü arazi üzerinde bulunan ve Çanakkale Savaşları kahramanlarından Yahya Çavuş'un yaşadığı ev 853 bin lira maliyetle restore edildi. 2019'da 206 bin liraya satın alınan eve müzeye dönüştürülmeden önce hayırsever Sinan Erdoğan ile 2020'de protokol yapıldı. Çanakkale İl Özel İdaresi tarafından yapılan çalışmalar kapsamında ev döneme ait eşyalar ile dekore edildi. Aynı zamanda ziyaretçilere tarihsel bilgiler veren dijital tanıtım için mekan oluşturuldu.Yahya Çavuş ve yapıya dair tarihsel süreç için Çanakkale Savaşları Enstitüsü ile imzalanan protokol kapsamında Prof. Dr. Murat Karataş başkanlığında 12 kişilik ekip ile yapılan bilimsel ve akademik çalışmalar neticesinde tanıtım belgeseli çekildi. Döneme ait veriler ışığında evin tarihi dokusu oluşturuldu. Günümüze taşınmış gerçek fotoğrafı bulunmayan Yahya Çavuş'a ait bilinen tüm görseller, tarihsel kayıtlar ve betimlemeler derlenerek Çanakkale kahramanına en yakın görsel tasvir edildi ve bahçede fotoğraf alanı oluşturuldu. Bölgenin doğal dokusunun korunması amacıyla bitişik parsellerdeki alanlar toplam 182 bin lira verilerek kamulaştırıldı. Müzeye dönüştürülen ev 23 Nisan 2023'ten beri hizmet veriyor.