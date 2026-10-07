Çanakkale merkezli 4 ilde dev operasyon: Göçmen kaçakçılığına darbe! 15 tutuklama

Çanakkale Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü ve Sahil Güvenlik Batı Marmara Grup Komutanlığı tarafından göçmen kaçakçılığına yönelik operasyon düzenlendi. Operasyon kapsamında Çanakkale üzerinden Yunanistan'a göçmen kaçakçılığı faaliyetini organize eden suç örgütlerinin tespit edilmesi, bağlantılarının ortaya çıkarılması ve faaliyetlerinin engellenmesine yönelik 2 ay süren planlı bir çalışma yürütüldü.