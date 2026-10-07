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Giriş Tarihi: 7.10.2026 12:02

Çanakkale merkezli 4 ilde dev operasyon: Göçmen kaçakçılığına darbe! 15 tutuklama

Çanakkale merkezli 4 ilde göçmen kaçakçılığı operasyonu düzenlendi. Operasyonlarda gözaltına alınan 20 şüpheliden 15'i tutuklandı.

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DHA Yaşam
Çanakkale merkezli 4 ilde dev operasyon: Göçmen kaçakçılığına darbe! 15 tutuklama
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Çanakkale Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü ve Sahil Güvenlik Batı Marmara Grup Komutanlığı tarafından göçmen kaçakçılığına yönelik operasyon düzenlendi. Operasyon kapsamında Çanakkale üzerinden Yunanistan'a göçmen kaçakçılığı faaliyetini organize eden suç örgütlerinin tespit edilmesi, bağlantılarının ortaya çıkarılması ve faaliyetlerinin engellenmesine yönelik 2 ay süren planlı bir çalışma yürütüldü.

Göçmen kaçakçılığı suçunu işlediği tespit edilen şüphelilerin yakalanmasına yönelik, Çanakkale merkezli olmak üzere İstanbul, İzmir ve Edirne illerinde eş zamanlı operasyonlar gerçekleştirildi.

Organizatörlük yaptığı tespit edilen 20 şüpheliden 15'i tutuklandı, 4'ü hakkında adli kontrol şartıyla olmak üzere 5 şüpheli serbest bırakıldı.

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Haber Girişi Serenay Korkusuz - Editör
#ÇANAKKALE

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Çanakkale merkezli 4 ilde dev operasyon: Göçmen kaçakçılığına darbe! 15 tutuklama
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