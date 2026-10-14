Çanakkale ruhu Ankara’da canlandı: “Fıtrat değişir sanma, bu kan yine o kandır”

Son teknolojiye sahip yerli savunma sanayi ürünleriyle şov yapan Mehmetçik; Türk tarihinden motifler ve kahramanlık hikayelerini unutmadığını dünyaya göstererek "Fıtrat değişir sanma, bu kan yine o kandır" mesajını verdi.

"TARİHİ KORİDOR"LA ŞANLI TARİH CANLANDI

Bu kapsamda; Türk tarihinin en gurur veren olaylarından Çanakkale Zaferi'nin kazanılmasında üstün fedakârlık gösteren 57. Alay'ın ruhu Ankara'da canlandı.29 Ocak 2026'da yeniden kurulan ve 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 111'inci yıl dönümünde ilk kez halkla buluşan, 57. Piyade Alayı, tatbikat kapsamında kurulan "tarihi koridor"da yerini aldı.

Gelibolu'daki 2. Kolordu Komutanlığı bünyesinde yeniden teşkil edilen 57. Alay, Çanakkale zaferinin kazanılmasında gösterilen fedakarlıkları gözler önüne sererek duygulandırdı. Ordugâh hayatından, sıhhiyeye; kullanılan silahlardan bakım ve ikmal unsurlarına kadar, Çanakkale ruhu sahaya yansıtıldı. Tarihi koridorda ayrıca Kore Savaşı'ndan Kıbrıs Barış Harekatı'na ordunun şanlı başarıları canlandırıldı.

AKINCILAR YERDE, YILDIZLAR GÖKTE

Tatbikatta, Türk ordusunun akıncılarının atlı birliklerle selamlama geçişi yapması da büyük alkış aldı. Motorlu Türk komandolarının sahaya indiği anlarda nefesler tutuldu. Türkiye'nin göklerdeki gururu Türk Yıldızları da tatbikatın sonunda gerçekleştirdiği gösteri soluksuz izlendi.

Türk Yıldızları'nın 1 metre mesafeyle uçtuğu anlar büyük heyecan yarattı. Mehmetçiğin paramotor ile sızma operasyonu gerçekleştirdiği anlar da izleyenlere gurur verdi. Tatbikata, yabancı basın da yoğun ilgi gösterdi.

"UÇANGÖZ"LER GÖRDÜ, "GÖZÜKARA"LAR VURDU

Türkiye'nin dünya markası olduğu insansız hava sistemlerine ilişkin olarak da kullanılan terminoloji dikkat çekti. Tatbikatta "Keşif İHA'ları "uçangöz"; Kamikaze İHA'lar da "gözükara" olarak anonslandı.

GELECEĞİN HAREKAT ORTAMINA HAZIR!

Tatbikatta, 95 farklı cins ve çapta silah ve silah sistemiyle atış yapıldı, 104 farklı cins ve çapta silah ve silah sistemi sergilendi. Bu ürünler arasında yapay zekâ tabanlı yeni nesil muharebeye yönelik Baykar tarafından geliştirilen akıllı dolanan mühimmat Sivrisinek de yer aldı. 20 adet Sivrisinek otonom olarak sürü modunda uçtu. Sürüden ayrılan 10 adet Sivrisinek hedefleri tam isabetle vurdu. Geleceğin harekât ortamının olmazsa olmazlarından "Mermisiz savunma" teknolojileri de göz doldurdu. ASELSAN'ın Lazerli Silah Sistemi GÖKBERK ve EJDERHA elektromanyetik sistemleri FPV dronları avladı. MKE'nin Lazerli Silah Sistemi TOLGA'sı 760 metre mesafedeki İHA hedefini tam isabetle imha etti. TUSAŞ'ın jet motorlu kamikaze İHA sistemi, ŞİMŞEK-K, SÜPER ŞİMŞEK ve AYAZ, gerçek atışla görev icra etti. Sistemler hassas dalış taarruzuyla hedefi etkisiz hale getirdi. Ailenin en küçük üyesi olan AYAZ, bir tatbikatta ilk kez kullanıldı.

GÜLER: GERÇEK CAYDIRICILIK, HER ŞARTTA ETKİNLİKLE MÜMKÜN

Ateş Serbest'in Seçkin Gözlemci Günü'nü izleyen Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler; "Gerçek caydırıcılık yalnızca sahip olunan güçle değil, bu gücün her şartta etkinliğini koruyabilmesiyle mümkün" ifadelerini kullandı. Güler, şunları söyledi: "Ülkemiz Cumhurbaşkanımızın liderliğinde sahip olduğu askerî imkânları etkin diplomasiyle birleştirerek uluslararası meselelerin çözümünde aktif sorumluluk üstlenmektedir. Türkiye'nin uluslararası müzakere masalarındaki etkinliğini; sahadaki askerî kabiliyetlerimiz, savunma sanayimizin gücü ve müttefiklerimizle geliştirdiğimiz ilişkilerle desteklemeye büyük önem veriyoruz. Bu yöndeki çabalarımızın somut örneklerinden biri de dost ve kardeş ülkeler Pakistan ve Suudi Arabistan ile imzaladığımız Mekke Anlaşması'dır. Anlaşmanın kurumsal bir yapıya kavuşturulması ve gerekliliklerine yönelik ortaklarımızla birlikte attığımız kararlı adımlar, bölgesel güvenliğe verdiğimiz önemin açık bir göstergesidir."