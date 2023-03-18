Çanakkale şehitleri için Eyüp Sultan Camisi’nde mevlit okutuldu

18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi'nin 108. yıl dönümü nedeniyle Edirnekapı Şehitliği'nde düzenlenen törenin ardından şehitler için Kur'an-ı Kerim okundu. Ardından İstanbul Valisi Ali Yerlikaya ve beraberindeki protokol şehit kabirlerini ziyaret etti. Buradaki törenin ardından ise Eyüpsultan Camisi'nde mevlit okutuldu. İstanbul Valisi Ali Yerlikaya Eyüp Sultan Camisi'nde düzenlenen törenle ilgili sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "19 Mart şehitler gününde Eyüpsultan Camii'nde düzenlenen Mevlid-i Şerif Anma Programı'ndaydık. Vatan uğruna şehit düşen kahramanlarımızı rahmetle , Minnetle ve saygıyla yad ediyorum. Makamları âli olsun. 18 Mart Çanakkale zaferi kutlu olsun" dedi.