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Giriş Tarihi: 30.10.2026 09:14

Çanakkale'de can pazarı! Elektrik direğine çarpan otomobil ikiye bölündü: 2 ölü

Çanakkale’de kontrolden çıkan otomobilin orta refüjdeki elektrik direğine çarptığı feci kazada sürücü Efehan Uzkuç ile yolcu konumundaki Efe Serin olay yerinde hayatını kaybetti. Çarpmanın şiddetiyle ikiye ayrılan aracın sürücüsünün yakınları sinir krizi geçirdi.

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Çanakkale’de can pazarı! Elektrik direğine çarpan otomobil ikiye bölündü: 2 ölü
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Çanakkale'de sabaha karşı meydana gelen trafik kazası kahretti. Edinilen bilgiye göre kaza, saat 02.00 sıralarında Çanakkale 15 Temmuz Otogarı'nın karşısında gerçekleşti. Efehan Uzkuç idaresindeki otomobil, henüz belirlenemeyen bir sebepten ötürü sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Savrulan araç, orta refüjde bulunan elektrik direğine çarptı.

OTOMOBİL İKİYE BÖLÜNDÜ

Çarpmanın etkisiyle hurdaya dönen otomobil ikiye ayrıldı. Kaza sesini duyup durumu fark eden diğer sürücüler, vakit kaybetmeden 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis, jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk kontrollerde, sürücü Efehan Uzkuç ile yolcu koltuğunda oturan Efe Serin'in yaşamını yitirdiği belirlendi. Cumhuriyet savcısının ve olay yeri inceleme ekiplerinin yaptığı çalışmaların ardından gençlerin cansız bedenleri hastane morguna kaldırıldı. Polis ve jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

#ÇANAKKALE
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