Çanakkale’de feci kaza: 2 ölü, 5 yaralı





Korkmaz'ın kullandığı otomobilde bulunan Mert Ayyıldız, Fuat Ayyıldız, Fatih Ayyıldız ile diğer aracın sürücüsü Ferruh Öztürk ve yanındaki Rabia Öztürk, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Lapseki ve Çanakkale'deki hastanelere kaldırıldı. Murat Korkmaz ve Necati Albayrak'ın cenazeleri ise Lapseki Devlet Hastanesi morguna götürüldü.



Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.