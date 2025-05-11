Çanakkale’de feci kaza

Çanakkale Ezine yolu Anıtyağ mevkiinde, lastiği patlayan tomruk yüklü kamyon, yolcu otobüsüyle kafa kafaya çarpıştı.Oktay Batır'ın kullandığı kamyonun Anıtyağ mevkiinde lastiği patlayınca kontrolünü kaybettiği, karşı şeride geçerek kazaya neden olduğu öğrenildi.Tomrukların ortalığa saçılmasıyla savaş alanına dönen kazada aynı şeritten gelen iki otomobil de yola savrulan tomruklara çarptı.Kazada kamyon şoförü Oktay Batır, otobüs şoförü Mehmet Altınok, muavin Semih Atmaca, Fatma Bektaş ve Aynur Kocabey olay yerinde hayatını kaybetti. Ezine Devlet Hastanesi'ne sevk edilen Samettin Kayatekin, Orhan Şale, Kamile Başkurt ise tüm müdahalelere rağmen kurtulamadı. Kazada yaralanan 21 kişi hastanelerde tedavi altına alındı.Çanakkale Valisi Doç. Dr. Ömer Toraman ve İl Sağlık Müdürü Gökhan Baştürk olay yerine gelerek kazayla ilgili bilgi aldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldığı öğrenildi.