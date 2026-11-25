Çanakkale'nin Lapseki ilçesinde, Umurbey beldesi girişindeki kavşakta saat 11.00 sıralarında trafik kazası meydana geldi. Ahmet Şahin yönetimindeki motosiklet, trafik ışıklarında bekleyen araçların karıştığı kazada ağır darbe aldı. Çarpışmanın şiddetiyle ağır yaralanan motosiklet sürücüsü Ahmet Şahin için çevredeki diğer sürücüler durumu hemen ekiplerine bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Ahmet Şahin'in yaşamını yitirdiği belirlendi. Kaza sonrasında bölgede trafik akışı kontrollü olarak sağlanırken, jandarma ve polis ekipleri kazanın kesin oluş şeklinin belirlenmesi için inceleme başlattı. Hayatını kaybeden Şahin'in cenazesinin, otopsi işlemlerinin tamamlanmasının ardından yakınlarına teslim edileceği öğrenildi.