Çanakkale’de festival rüzgarı

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından düzenlenen Türkiye Kültür Yolu Festivali'nin dokuzuncu durağı olan Çanakkale, beşinci gününde de kültür ve sanatı buluşturan etkinliklere sahne olmaya devam etti. Festival kapsamında, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi İçdaş Kara Yusuf Kongre Merkezi'nde Bekir Ünlüataer solistliğinde gerçekleşen Cumhurbaşkanlığı Klasik Türk Müziği Korosu'nun "Yüzyılın Şarkıları" konseri Çanakkaleliler tarafından yoğun ilgi gördü. Troya Müzesi Safvet Paşa Konferans Salonu'nda 3 gündür devam eden "III. Troas Sempozyumu" son kez festival katılımcılarını ağırladı. Devlet Güzel Sanatlar Galerisi "İpekten Sanata", Nedime Hanım Konağı "Ahşap Baskı", Eski Liman Müdürlüğü ise "Geri Dönüşen Camlar, Cam Dekorlama" atölyelerine ev sahipliği yaptı. Çanakkale Seramik Müzesi'nde "Geleneksel Çanakkale Seramikleri Çalıştayı" gerçekleştirildi. "Perdeler Açılıyor" etkinliği ile Troya Müzesi Restorasyon ve Konservasyon Laboratuvarlarında, ziyaretçiler antik kent kazıları ile çeşitli yollarla elde edilmiş eserlerin restorasyon ve konservasyon süreçlerini canlı izleme fırsatını yaşadılar.Anadolu Hamidiye Tabyası Çocuk Etkinlik Alanı'nda kurulan birbirinden renkli aktivitelerin, atölye çalışmalarının, sahne gösterilerinin, tiyatroların, oyun alanlarının ve daha birçok etkinliğin yer aldığı "Çocuk Köyü" minik misafirlerini ağırlamaya devam etti. Çocuklar festivalin beşinci gününde, çocuk tiyatrosu "Kaptan Pengu ve Arkadaşları" ve "Feyza Hoca ile Çocuk Yogası" etkinliklerinde eğlenceli saatler yaşadı.