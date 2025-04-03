Çanakkale’de göçmenleri taşıyan bot battı! 5 ölü

Ayvacık ilçesi açıklarında sabaha karşı kaçak göçmenleri taşıyan bir bot henüz belirlenemeyen bir nedenle battı. İhbar üzerine hızla bölgeye sevk edilen Sahil Güvenlik ekipleri, denizde başlattıkları arama kurtarma çalışmaları sonucunda 25 göçmeni sağ olarak kurtardı. Ne yazık ki 5 göçmenin ise cansız bedenine ulaşıldı.

Kurtarılan göçmenler, tedbir amaçlı Çanakkale ve Balıkesir'deki hastanelere kaldırılırken, hayatını kaybedenlerin cenazeleri Küçükkuyu Sahil Güvenlik Karakolu'na getirildi. Bölgede arama kurtarma çalışmaları aralıksız sürüyor.