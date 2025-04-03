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Giriş Tarihi: 3.4.2025 11:35 Son Güncelleme: 3.4.2025 11:37

Çanakkale’de göçmenleri taşıyan bot battı! 5 ölü

Çanakkale’nin Ayvacık ilçesi açıklarında kaçak göçmenleri taşıyan bot battı. Sabah saatlerinde meydana gelen olayda ilk belirlemelere göre 5 kişi hayatını kaybetti, 25 göçmen ise sağ olarak kurtarıldı.

Cennete ÜSTEMEL Cennete ÜSTEMEL
Çanakkale’de göçmenleri taşıyan bot battı! 5 ölü

Ayvacık ilçesi açıklarında sabaha karşı kaçak göçmenleri taşıyan bir bot henüz belirlenemeyen bir nedenle battı. İhbar üzerine hızla bölgeye sevk edilen Sahil Güvenlik ekipleri, denizde başlattıkları arama kurtarma çalışmaları sonucunda 25 göçmeni sağ olarak kurtardı. Ne yazık ki 5 göçmenin ise cansız bedenine ulaşıldı.

Kurtarılan göçmenler, tedbir amaçlı Çanakkale ve Balıkesir'deki hastanelere kaldırılırken, hayatını kaybedenlerin cenazeleri Küçükkuyu Sahil Güvenlik Karakolu'na getirildi. Bölgede arama kurtarma çalışmaları aralıksız sürüyor.

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Çanakkale’de göçmenleri taşıyan bot battı! 5 ölü
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