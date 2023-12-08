Çanakkale’de ’Hijyen’ operasyonunda 10 tutuklama

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, 4 Aralık'ta kentte, 'Suç işlemek amacıyla örgüt kurma', 'Birden fazla kişi tarafından nitelikli yağma', 'Tefecilik', 'Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' ve 'Suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama' suçlarına yönelik operasyon düzenlendi. Kent merkezi ve Biga, Çan, Ezine ilçelerindeki toplam 21 adrese eş zamanlı olarak yapılan ve 'Hijyen' adı verilen operasyonda, 14 şüpheli gözaltına alındı.