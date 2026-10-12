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Giriş Tarihi: 12.10.2026 11:21

Çanakkale’de kâbus dolu anlar: Boşandığı eski eşinin burnunu kırdı

Çanakkale’nin Kepez beldesinde kan donduran bir aile şiddeti yaşandı. Bir yıl önce ayrıldığı eski eşi C.Ö.'nün evini basan Uğur Ç., çocuklarının gözü önünde kadına dehşeti yaşattı. Eşini öldüresiye döven saldırgan, saklandığı ilçede polis operasyonuyla yakalandı.

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Çanakkale’de kâbus dolu anlar: Boşandığı eski eşinin burnunu kırdı
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Korkunç olay, Boğazkent Mahallesi'nde meydana geldi. 13 yıllık evliliğin ardından geçtiğimiz yıl boşanan C.Ö. 6 çocuğuyla birlikte bir apartman dairesinde yaşamaya başladı. İddiaya göre C.Ö. önceki gün eşinin kapısını çaldı ve tekrar bir araya gelmek istediğini söyledi. Genç kadının bu teklifi reddetmesi üzerine öfkelenen saldırgan, dehşet saçtı.

BANYOYA KAÇTI

İddiaya göre evde çocuklarının ve komşunun olduğuna aldırmayan gözü dönmüş adam, eşini tekme ve yumruklarla öldüresiye dövmeye başladı. Talihsiz kadın, gözü dönen eski eşin elinden çocukların araya girmesiyle kurtuldu. Banyoya sığınan ve kapıyı kilitleyen kadın bağırarak yardım istedi.

BURNU KIRILDI

Uğur Ç. bağırışların ardından apartmandan kaçarak uzaklaştı. Kanlar içinde kalan C.Ö. çevredekilerin yardımıyla hastaneye kaldırıldı. Mehmet Akif Ersoy Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alınan Ç.Ö.'nün burnunda kırıklar tespit edildi.

İLÇEDE YAKALANDI

Olayın ardından başlatılan soruşturma da Uğur Ç.'nin Bayramiç ilçesine kaçtığının belirlenmesinin ardından polis saldırganı kısa sürede yakaladı. Emniyetteki işlemlerinin ardından Adliye'ye sevk edilen Uğur Ç. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

#ÇANAKKALE
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