Çanakkale’de korkunç kaza! Çöp kamyonu sürücüsü çarpıp kaçtı

Mahalle sakinlerini ayağa kaldıran kaza Cumhuriyet Mahallesi İnönü Caddesi'nde meydana geldi. Sabah, alışveriş için dışarıya çıkan bir vatandaş, çöp kenarında yaşlı bir kadının hareketsiz bir şekilde yattığını fark ederek olayı polise ihbar etti. Bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edilirken yaşlı kadının hayatını kaybettiği belirlendi. Yapılan araştırmada cesedin 69 yaşındaki Ayşe Kır'a ait olduğu tespit edildi.

İHBAR EDİLDİ

Ayşe Kır'ın bir araç tarafından çarpıldığını belirlemesi üzerine Çanakkale Cumhuriyet Başsavcılığı olayla ilgisi soruşturma başlattı. Başsavcılığın verdiği talimatla çevredeki güvenlik kamera görüntüleri incelemeye alınırken, korkunç gerçek saatler sonra ihbar hattına gelen bir çağrıyla ortaya çıktı. İhbarcı, talihsiz kadını çöp kamyonunun ezdiğini söyleyerek plakayı bildirdi.

ŞOFÖR GÖZALTINA ALINDI

Gelen ihbarın ardından harekete geçen polis, temizlik şirketi firmasında görevli şoför İbrahim Z.'yi gözaltına aldı. Z. İlk ifadesinde kimseyi çarptığını fark etmediğini söyledi. Olayla ilgili soruşturma çok yönlü olarak devam ederken, çevre sakinleri temizlik şirketinde görevli kamyon şoförlerinin çok hızlı araç kullanmasından dert yakındı.