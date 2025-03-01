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Giriş Tarihi: 1.3.2025 08:38

Çanakkale'de nikah dönüşü facia! Otomobil bir anda alev aldı: 1 ölü 7 yaralı!

Çanakkale'de içerisinde nikahtan dönenlerin bulunduğu otomobil başka bir araçla çarpıştı. Feci kazada 1 kişi hayatını kaybet 7 kişi ise yaralandı.

DHA
Çanakkale’de nikah dönüşü facia! Otomobil bir anda alev aldı: 1 ölü 7 yaralı!

Feci kaza, dün saat 20.00 sıralarında Çanakkale'nin Çan ilçesi Etili kavşağında meydana geldi. Etili köyünden gelen Rabia Aysel yönetimindeki 34 KMU 689 plakalı otomobil, Nuri Ziya Mavi'nin kullandığı 17 ZC 606 plakalı otomobil ile çarpıştı.

Çarpışmanın şiddetiyle araçlar savrulurken, Rabia Aysel'in otomobili alev aldı. Kazayı gören çevredekiler durumu jandarma, sağlık ve itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine çok sayıda ambulans sevk edilirken, yanan otomobil kaza yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Olay yerine giden sağlık ekipleri, yaptığı ilk kontrolde Nuri Ziya Mavi'nin otomobil içinde hayatını kaybettiğini belirledi. Kazada, Mavi ile aynı otomobilde bulunan A.T., T.G., M.M., A.M.T. E.B.G. ve diğer otomobilin sürücüsü Rabia Aysel ile yanında bulunan N.Ö. yaralandı.

Sağlık ekiplerinin müdahale ettiği yaralılar, ambulansla Çan Devlet Hastanesi ve Çanakkale merkezdeki hastanelere kaldırıldı.

Öte yandan, hayatını kaybeden Nuri Ziya Mavi'nin kullandığı 17 ZC 606 plakalı otomobilin, Çan'daki nikahtan döndüğü öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Çanakkale'de nikah dönüşü facia! Otomobil bir anda alev aldı: 1 ölü 7 yaralı!
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