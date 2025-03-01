Çanakkale’de nikah dönüşü facia! Otomobil bir anda alev aldı: 1 ölü 7 yaralı!

Feci kaza, dün saat 20.00 sıralarında Çanakkale'nin Çan ilçesi Etili kavşağında meydana geldi. Etili köyünden gelen Rabia Aysel yönetimindeki 34 KMU 689 plakalı otomobil, Nuri Ziya Mavi'nin kullandığı 17 ZC 606 plakalı otomobil ile çarpıştı.
Çarpışmanın şiddetiyle araçlar savrulurken, Rabia Aysel'in otomobili alev aldı. Kazayı gören çevredekiler durumu jandarma, sağlık ve itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine çok sayıda ambulans sevk edilirken, yanan otomobil kaza yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.