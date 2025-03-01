Çanakkale’de nikah dönüşü facia! Otomobil bir anda alev aldı: 1 ölü 7 yaralı!

Olay yerine giden sağlık ekipleri, yaptığı ilk kontrolde Nuri Ziya Mavi'nin otomobil içinde hayatını kaybettiğini belirledi. Kazada, Mavi ile aynı otomobilde bulunan A.T., T.G., M.M., A.M.T. E.B.G. ve diğer otomobilin sürücüsü Rabia Aysel ile yanında bulunan N.Ö. yaralandı.