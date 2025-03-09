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Giriş Tarihi: 9.3.2025 15:31

Çanakkale'de öldüren dayak! Darp edildikten 1 saat sonra kalp krizinden hayatını kaybetti

Çanakkale'de Mustafa Ayran (60) gittiği restoranın önünde dışarıdan gelen bir grup tarafından darp edildi. Ayran, darp edildikten 1 saat sonra hayatını kaybederken olayla ilgili 4 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Çanakkale’de öldüren dayak! Darp edildikten 1 saat sonra kalp krizinden hayatını kaybetti

Olay, 7 Mart'ta Ayvacık ilçesinde bağlı Küçükkuyu beldesinde meydana geldi. Yemek yemek için gittiği restoranın önünde Mustafa Ayran ile bir grup arasında henüz belirlenemeyen nedenle kavga çıktı.

Kavgada darbedildiği iddia edilen Ayran, sonrasında restorana girerek masaya oturdu. Mustafa Ayhan, 1 saat sonra rahatsızlandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine adrese sağlık ekibi sevk edildi. Kalp krizi geçirdiği belirlenen Ayran'a sağlık ekipleri müdahalede bulundu. Ancak Mustafa Ayran, kurtarılamadı.

Olaya ilişkin çalışma başlatan Ayvacık İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, kavgaya karıştığı ileri sürülen M.B., Ş.T., S.A., ve K.Y.'yi gözaltına aldı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Kavgaya karıştığı iddia edilen A.Ç.'nin yakalanması için çalışmaların sürdüğü bildirildi.

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Çanakkale'de öldüren dayak! Darp edildikten 1 saat sonra kalp krizinden hayatını kaybetti
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