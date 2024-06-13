Çanakkale’de polise mukavemet gösteren iki şüpheli tutuklandı

Çan'da 11 Haziran'da trafik kazasına karışan orman muhafaza memurları Onur A. ve Anıl G, olay yerinden kaçtıktan sonra polis tarafından durduruldu.

Onur A. ve Anıl G, kendilerini durduran polislerle tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine şüpheliler, polislere mukavemet gösterdi. Polisler ve şüpheliler arasında yaşanan tartışma bir süre sonra arbedeye dönüştü. Polisler, arbede esnasında zor kullanarak şüphelileri etkisiz hale getirdi.

Arbedeye ilişkin yeni görüntülerin ortaya çıkmasının ardından gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları hakimlikçe "görevli memura mukavemet" suçundan tutuklandı.

Yaşanan olay sonrası görevden uzaklaştırılan 2 polis memurundan biri tutuklanmış, diğeri adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.